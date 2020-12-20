 

Из-за теплой зимы в России могут собрать два урожая

20.12.2020, 18:07, Разное
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Эксперты Росгидромета констатировали окончание зимы в центральных районах России уже в феврале. Ведущие агрономы страны предупредили, что посадка сельхозкультур в традиционные сроки может привести к снижению урожая.

«Многие культуры, такие как овес, в этом году следует начинать сеять уже в конце февраля. В начальный период роста повышенная температура почвы, и особенно низкая влажность, когда сеют уже в высохшую землю, пагубно сказываются на развитии корневой системы растений. Издревле известна народная мудрость: «Сей овес в грязь — будешь князь». Одновременно создается уникальная для нашей страны возможность по некоторым культурам успеть за сезон собрать два урожая. Это колоссальное повышение интенсивности сельского хозяйства», — поделился мнением доктор сельскохозяйственных наук Александр Плужников.

В правительстве одобрили инициативу синоптиков и агрономов и считают возможным выдать гарантии на кредиты под закупку удобрений и горюче-смазочных материалов для проведения дополнительных посевной и уборочной кампаний.

«Правительство найдёт средства для увеличения зерновых интервенций, чтобы еще один урожай не сбил цены и наши крестьяне не остались в убытке», — заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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