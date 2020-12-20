Ангелы-хранители все-таки есть! Видео

20.12.2020, 7:45, Разное

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Это красноречивее всяких слов демонстрируют видеоролики об экстремальных ситуациях, в которые попадают люди. Казалось бы, явная катастрофа, нависшая над тем или иным человеком, каким-то образом обходит его стороной, он как-то умудряется «увильнуть» от нее – явно не без помощи Высших сил.

В первом случае показана ситуация, когда на опасном участке горной дороги в Индии (округ Хамирпур, штат Химачал-Прадеш) останавливается транспортное движение, поскольку горная порода готова вот-вот обвалиться прямо на трассу. Однако это не останавливает мотоциклиста-лихача, решившего проскочить опасный участок – и это ему удается. Правда, за ним тут же обваливаются камни, основательно засыпав полотно дороги. Промедли экстремал несколько секунд – и горный обвал просто похоронил бы его.

Кстати, следом за первым проехать хотел и второй мотоциклист (как говорится, дурной пример заразителен), но его видимо также берег Ангел-хранитель, который заставил молодого человека несколько замешкаться, приостановиться перед опасным участком в нерешительности, что и спасло его от гибели.

Еще один видеосюжет снят в скалистой местности Аргентины, показывающий, как обрушился берег бурной реки Пилькомайо, оставив лишь узкий проход, вот-вот готовый тоже обвалиться в бурный поток. Однако смельчаки пытаются проскочить по оставшейся между обрывов и скалой узкой полоске земли, боясь, что уже вскоре будет размыт рекой и этот путь.

Некоторым это удается, однако через несколько секунд пласт земли сползает в водоем, отрезая дорогу местным жителям. Но… никто не пострадал. Ни те, кто едва успел проскочить перед обвалом, ни те, кто только пытался рискнуть сделать то же самое. При этом пласт земли, обрушившийся в реку, довольно большой, и тем не менее на нем не оказалось в роковой момент ни одного человека – всех от гибели сохранили Высшие силы.