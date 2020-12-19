Два года бана с надписью “Россия” на форме

19.12.2020, 20:40, Разное

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Российская Федерация празднует победу в проигранном в CAS деле

Потому, что реально грозила высшая мера.

На месте Путина я перенес бы эту тоскливую, итожащую ковидный год пресс-конференцию с четверга на пятницу.

Конечно, она от этого не перестала бы быть тоскливой, но, по крайней мере, появился бы информационный повод про очередную победу России.

Все верно: в основном, итоги заседания CAS в деле “ВАДА против РУСАДА” в Российской Федерации комментируют, как вполне приемлемые для ситуации с уже доказанными фальсификациями в базе данных Московской лаборатории.

Ведь Спортивный арбитражный суд не рассматривал это дело по существу, там все доказательства фальсификаций были бронебойными, а шел по процедурным моментам. А иначе в итоговых документах суда вновь были бы затронуты подробности изменений базы данных в тот период, когда она уже была арестована Следственным комитетом РФ.

Своей властью исполком ВАДА 9 декабря 2019 года вынес в отношении РФ довольно жесткое, но, по мнению агентства, адекватное решение: отстранение РФ от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира на четыре года, запрет на флаг и гимн, форму в цветах флага, запрет на проведение в РФ международных турниров, нейтральный статус спортсменов со специальной системой допуска к соревнованиям.

Сами слушания в CAS проходили в начале ноября 2020-го, а вердикт был объявлен спустя полтора месяца. Как выяснилось, выступающие в CAS на стороне РФ значительно смягчили позицию суда. В частности, РФ очень помогло выступление представителей Международной федерации хоккея с шайбой, которые рассказали, насколько важен и грандиозен может быть чемпионат мира 2023 года, как раз подпадавший под четырехлетний бан.

А чего стоит в итоговом вердикте специальное описание формы нейтральных атлетов из России! Если помните Олимпиаду в Пхенчхане, то там статус нейтрального атлета соблюдался от и до. На форме не разрешалось иметь цвета национального флага, надписей с названием страны. Разве что только хоккеистам разрешили красные джерси с надписью “Олимпийские атлеты из России”. В теперешней редакции таких строгих ограничений нет.

Как следует из пресс-релиза, на форму атлета разрешено наносить название “Россия”, но при этом его нужно дублировать надписью на английском языке “нейтральный атлет” тем же шрифтом того же размера. Более того, эту нейтральную форму разрешено оформлять с применением цветов государственного флага.

Но и это еще не все в плане снисхождения последней инстанции спортивного судопроизводства. CAS не поддержал решение ВАДА не допускать к стартам российских спортсменов с допинговой историей, а также не поддержал специальную систему отбора в отряд нейтральных спортсменов. По решению арбитража, никаких специальных отборочных комиссий не будет — если атлет квалифицировался на турнир, он может там выступать. Единственное ограничение на участие — это актуальное допинговое разбирательство или действующая допинговая дисквалификация.

Просто условно-досрочное освобождение какое-то вместо реального бана за доказанный факт фальсификации базы данных допинг-проб на государственном уровне. Неудивительно, что у генерального директора Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта, что называется, “подгорело”:

“Решение Спортивного арбитражного суда просто опустошительно. ВАДА и чистые спортсмены понесли значительный ущерб. На данном этапе этого мерзкого дела о допинге, спонсируемого российским государством, можно лишь констатировать, что этот слабый и размытый результат не может быть утешительным. Это дело длится уже почти 10 лет — это катастрофический удар по чистоте спортсменов, честности спорта и верховенству закона.

РФ объявила о своей победе сегодня, и она права, учитывая ее способность развращать мировой спорт, обманывать мир и глобальную антидопинговую систему”.

Путину наверняка понравилось бы.

Что же предложил CAS в сухом остатке итогового вердикта о санкциях против Российской Федерации:

Дело выиграло ВАДА, фальсификации с базой данных Московской лаборатории доказаны, РУСАДА лишается статуса соответствия Кодексу ВАДА.

Четырехлетний период наказания арбитраж отмел, сократив его вдвое. До 16 декабря 2022 года Российская Федерация потеряла все права на участие под своим флагом и гимном в Олимпийских играх (это ОИ в Токио и ОИ в Пекине) и чемпионатах мира, включая финальную часть чемпионата мира по футболу в Катаре, куда еще нужно отобраться. Отборочной квалификации санкции не коснутся.

Ограничения никоим образом не коснутся иных турниров: чемпионатов Европы, этапов Кубка мира, квалификационных олимпийских соревнований. Также не пострадают российские клубы в матчах футбольной Лиги чемпионов, и финал Лиги чемпионов-2022 никто из Санкт-Петербурга переносить не будет.

РФ в течение двух лет запрещено принимать у себя крупные международные соревнования. Для наших палестин это значит, что в случае гипотетического переноса ЧМ-2021 по хоккею из Беларуси Российская Федерация не сможет предложить свои услуги ИИХФ по приему этого турнира.

В решении CAS специально указано, что если РФ уже получила право на проведение чемпионатов мира в 2021 и 2022 годах, то эти турниры должны быть перенесены в другую страну только в том случае, если при этом не будет каких-либо юридических или практических затруднений. А это значит, что РФ с большой долей вероятности сохранит за собой право провести в 2022 году мировые первенства по волейболу и плаванию на короткой воде.

Спортивный арбитражный суд также принял решение не накладывать, как бывало ранее, санкции на Олимпийский и Паралимпийский комитеты России, которые теперь будут иметь возможность формировать команды на Игры в Токио и Пекин исключительно по своему усмотрению.

При этом топ-чиновникам Российской Федерации дорога на Олимпиаду в Токио и Пекин будет закрыта. Но закрыта условно. Под санкции, утвержденные CAS, попадают президент, премьер-министр, вице-премьеры России, члены Федерального собрания РФ, руководители и заместители руководителей федеральных служб и ведомств, центра спортивной подготовки, а также все лица, работающие в Администрации президента РФ и Следственном комитете РФ.

В то же время, запрет не распространяется на государственных служащих, которые в личном качестве являются членами Международного олимпийского комитета или Международного паралимпийского комитета. Также посещать чемпионаты мира или Олимпийские и Паралимпийские игры будет разрешено чиновникам, получившим личные приглашения от глав стран, которые являются организаторами соревнований.

РУСАДА предписано в течение двухлетнего периода уплатить штраф в размере 1 270 000 долларов США в рамках погашения расходов ВАДА с января 2019 года.

Также РУСАДА должно провести расследование всех случаев изменения или удаления данных Московской антидопинговой лаборатории.

Где-то в недрах Следственного комитета помещения окатило гомерическим смехом. По факту никто из виновных в манипуляциях с базой данных Московской лаборатории не понес персональной ответственности. Страна предпочла ответственность коллективную.