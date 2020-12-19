 

Участники шоу «Дом-2» объявили себя обманутыми дольщиками

19.12.2020, 19:07, Разное
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Новость о закрытии самого продолжительного реалити-шоу в истории стала полной неожиданностью для его участников. После завершения съемок земельный участок телепроекта будет продан, а все находящиеся на нем постройки снесены. Участники последнего сезона телешоу отказываются покидать свои дома из-за скорой перспективы оказаться на улице.

«Мы столько лет всё это строили и в итоге ничего не получили! Нам обещали большие, комфортные коттеджи, а в пятницу вечером пришел охранник и сказал, что «Дом-2» закрывается и до конца года мы обязаны съехать. А куда нам уезжать? У меня здесь своя крыша над головой, огород, баня. Я не хочу обратно к маме в Тюмень», — заявил один из участников проекта Венцеслав Венгржановский.

Другая участница «Дом-2» считает, что дата и время выселения были выбраны не случайно. По ее мнению, руководство телеканала ТНТ специально объявило о закрытии телешоу в такой момент, когда опротестовать данное решение будет очень сложно.

«С нами поступили просто по-скотски! Дождались, пока пройдет «Прямая линия» с Путиным, и тихонько нас закрыли, чтобы мы не могли никому пожаловаться. Но я этого просто так не оставлю! Я буду обращаться к самому президенту!», — заявила Антонина Вакульская.

В ближайшее время все участники «Дом-2» планируют выйти с серий пикетов к зданию Администрации президента. Руководство канала ТНТ пока никак не прокомментировало сложившуюся ситуацию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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