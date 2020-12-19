МВД России создаст киберполицию. Зачем она нужна?

19.12.2020, 10:10, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев решил создать в структуре органов МВД России киберполицию. По данным министерства, в условиях пандемии количество преступлений с использованием информационных технологий увеличилось «в разы».

О решении МВД создать киберполицию заместитель министра Игорь Зубов сообщил в интервью проекту «Лично — детям». По его словам, решение связано с ростом киберпреступности. «За период пандемии у нас общая преступность стабильна, а преступность в киберсреде в разы выросла. По целому ряду причин — это и влияние цифровизации общества, и то, что находящиеся в изоляции люди имеют больше возможности в интернете черпать различные знания, в том числе криминального плана, и пробовать себя в этом», — сказал он.

По данным МВД, в условиях пандемии количество преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий возросло на 94,6%, в том числе тяжких и особо тяжких — на 129,7%. При этом банковские карты использовались в криминальных целях почти в 6 раз чаще, чем годом ранее, а средства мобильной связи — в 2 раза чаще.

При этом в феврале Колокольцев рассказывал, что МВД уже в 2019 году создало подразделения по борьбе с киберпреступностью и наркоугрозой в интернете. А также в МВД есть управление «К». Оно создано в 2017 году для борьбы преступлениями в сфере информационных технологий, а также с незаконным оборотом радиоэлектронных средств. В обязанности управления, помимо прочего, входит выявление использования подложных банковских карт, разоблачение махинаций в интернете, соцсетях, банковских системах. В марте отдел по расследованию киберпреступлений создал Следственный комитет.

Зубов не уточнил, чем новая киберполиция будет отличаться от существующих подразделений, а также чем именно будет заниматься киберполиция и в каком виде она будет сформирована, так как ее создание — это «дело не одного дня», которое потребует «много времени, денег и изменения квалификации сотрудников МВД».

– Когда МВД говорит о киберпреступениях, надо понимать, что больше половины из них — это невыполненные заказы на сайте “Авито”. Когда кто-то заказал товар и ему его не поставили, в полиции считают это киберпреступлением, хотя это сомнительно, — сказал «МБХ медиа» юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

Второе место по распространенности — у телефонного мошенничества, когда при звонке злоумышленники представляются сотрудниками банка для кражи денег, отметил он. В начале декабря банк ВТБ рассказал о новом типе мошенничества с квитанциями за ЖКУ — с использованием методов социальной инженерии.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов пояснил «МБХ медиа», что развитию такого мошенничества способствуют утечки из банков: «Ведь мошенники не просто обзванивают все подряд номера. Проблема и в самих банках, которые допускают утечки конфиденциальной информации, персональных данных самих клиентов, остатков по счетам. Когда эти данные попадают в руки злоумышленников, мошеннические схемы становятся успешными. Когда мошенники называют человека по имени-отчеству, знают количество денег на счету, то возникает высокий уровень доверия. Банкам необходимо бороться с внутренней угрозой — утечкой данных со стороны собственных сотрудников».

Сергей Тепляков