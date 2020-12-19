 

Уфолог обнаружил «доказательства» присутствия людей на Марсе

19.12.2020, 10:05, Разное
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Известный уфолог и виртуальный археолог Скотт Уоринг заявил, что ему удалось найти доказательства присутствия людей на Красной планете.

Исследователь рассказал, как в 2012 году он обнаружил фотоснимок, на котором виднелась тень астронавта, предположительно, ремонтирующего марсоход. Впоследствии данная фотография была удалена с серверов NASA. Однако уфолог не сдался и после долгих поисков снова обнаружил весьма необычную деталь на снимке марсохода.

На марсианском ровере Скотт Уоринг обнаружил следы проведенного ремонта, причем по мнению исследователя он выполнен на «деревенском» уровне. Неизвестный ремонтник использовал кусок какой-то циновки чтобы обмотать ею трубу, а затем затянул все это пластиковой золотистой проволокой. Работа была выполнена настолько плохо, считает уфолог, что только человек с нулевым опытом мог так постараться. Вот только кто бы это мог сделать? Не марсиане же по договоренности с Землей обеспечивают его техническую поддержку?

Основываясь на вышесказанном Уоринг выдвинул гипотезу, что люди давно находятся на Марсе и возможно там присутствует целая колония под руководством США. Виртуальный археолог предложил пользователям Сети найти собственное объяснение обнаруженной марсианской загадке.



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