 

Миротворцы РФ обезопасили столицу НКР для мирных жителей

19.12.2020, 9:56, Разное
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Всего за сутки военнослужащие миротворческой миссии РФ в Нагорном Карабахе разминировали большую часть Степанакерта и окрестностей, обезвредив 1334 взрывоопасных предмета. Также миротворцы провели инженерную разведку и очистили от мин и неразорвавшихся снарядов 21,8 километров дорог.

Почти за месяц работы российские сапёры разминировали 195 гектар территории Нагорного Карабаха, почти 90 километров дорог и 423 дома. За всё это время было обнаружено и обезврежено больше семи тысяч взрывоопасных предметов. Самую большую угрозу для мирных жителей, естественно, представляют неразорвавшиеся снаряды и мины. Этим и занимаются инженерные войска в первую очередь, попутно восстанавливая транспортную инфраструктуру республики.

Сапёры продолжают работать, но на данный момент все главные объекты и транспортные артерии очищены. Беженцы массово возвращаются домой. Российские миротворцы обеспечивают стопроцентную безопасность.

Как сообщал ФАН, недавно МЧС РФ доставило в Нагорный Карабах очередную партию гуманитарного груза. Жителям республики привезли стройматериалы, электростанции, пожарные автоцистерны и бытовые принадлежности. Восстановление и своеобразное возрождение региона после ожесточённого конфликта идёт полным ходом.



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