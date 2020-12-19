Институт русского языка им. Виноградова добавит корень «навал» к списку обсценных (матерных) слов

19.12.2020, 9:37, Разное

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Институт русского языка им. Виноградова разработал проект расширения списка матерных корней на еще один элемент, с недавних пор ставший частью «площадной» речи, особенно деструктивно проявляющей себя в молодежной культуре и сети Интернет.

Эксперты объявили, что в литературной норме так же будут окончательно запрещены префиксальные и суффиксальные образования данного слова.

– Уже сегодня слова и выражения с корнем «навал» невозможно услышать в приличном обществе, официальных СМИ и так называемых московских гостиных. Мы лишь закрепляем языковую норму, это поганое слово абсолютно естественно и навсегда покинет сокровищницу русского языка, — утверждает заведующий отделом современного русского языка Института русского языка им. Виноградова РАН Леонид Крысин.

Некоторая часть аудитории соцсетей и иностранных сайтов для публикации видео продолжают использовать слова с таким корнем, но филологи считают это аргументом для признания маргиналами носителей такой лексики и рекомендуют настраивать родительский контроль на компьютерах детей, если в названиях роликов, которые они смотрят, встречаются эти слова. При этом программы телевидения уже сейчас абсолютно безопасны и новое правило на них не повлияет, утверждают инициаторы расширения списка русской брани.