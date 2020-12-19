 

Industrial Light and Magic представили графическую технологию для заполнения протестующими пустых площадей города

19.12.2020, 9:37, Разное
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Подразделение Lucasfilm по производству спецэффектов для кино Industrial Light and Magic представили новую технологию для имитации массового скопления протестующих на пустых пространствах.

Программа была разработана для работы в условиях пандемии, когда на съемочных площадках запрещено собирать большую массовку, а для её основы был создан гибрид процедурной генерации толпы на основе движка Pixar Renderman и нейросети для подбора облика толпы, отличительных знаков и атрибутов одежды.

В Lucasfilm сообщили, что успели обкатать технологию еще в августе для демонстрации результатов инвесторам. По просьбе трёх неизвестных женщин, специалисты смогли добавить толпы людей на заранее отснятых футажах пустых улиц некого восточноевропейское города.

Инвесторы по достоинству оценили новую разработку ILM, а лицензию на её использование уже успел приобрести один из российских независимых фондов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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