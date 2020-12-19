На деревянном чурбаке обнаружен «лик Иисуса Христа»

19.12.2020, 7:45, Разное

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Чудеса случаются чаще всего там и тогда, когда ты их никак не ждешь.

Именно к такому заключению пришел британец Джон Диксон, когда обнаружил лик Христа во время, казалось бы, самой рутинной работы – он с братом колол дрова на своем дворе.

И все шло как обычно, если не считать, что в определенный момент мужчина почувствовал вдруг необычайный прилив сил. Но он не придал этому никакого значения, поскольку знал по предыдущему опыту, что работа на свежем воздухе с топором в руке бодрит тело и непременно поднимает настроение.

А потом Джон вместе с братом накололи поленьев столько, сколько им было нужно, и стали их собирать и укладывать. И тут произошло, по их мнению, настоящее чудо: на одном из не расколотых еще чурбаков оказалось нечто поразительное. Джон аж вздрогнул – на него глянул лик Иисуса Христа.

Брат, вспоминает британец, был удивлен и даже немного напуган не меньше меня. Мы уставились на это видение и не могли оторвать взгляд от него. Причем, замечу, ни я, ни мой брат, не считаем себя религиозными людьми, мы просто христиане по рождению, мало придающие значения вере. А тут такое…

Что дальше делать с удивительным чурбаком, Джон Диксон так и не решил, но, выложив в Сеть фото и видео об этом знаменательном событии в его жизни, он написал, что уж сжечь дерево с ликом Иисуса он никак не может: гореть в аду ему не очень хочется. А потом, кто знает, что означает этот знак, может, мужчину таким образом предупреждают о чем-то хорошем. А хорошие знаки уничтожать опять-таки грешно, причем даже с чисто человеческой точки зрения, не беря даже во внимания религиозную…