 

BTS выпустит каверы на немецкие военные марши

18.12.2020, 19:07, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В официальном Twitter-аккаунте группы участники BTS заявили о намерении записать собственные версии некоторых немецких военных маршей первой половины XX века.

Как указано в публикации, кавер-версии выйдут отдельным альбомом, состоящим из 14 песен, суммарная продолжительность которых составит 88 минут. Точный список композиций пока не уточняется.

По словам лидера группы RM, инициатива о записи нового альбома пошла от Кима Сокджина — старшего члена группы.

– Дедушка Джина, бывший пилот, часто включал ему марш «Эрика», когда тот был ещё маленьким. По его словам, пластинка с этой композицией была подарком от его коллеги из Люфтганзы. Когда Джин попросил нас сделать подарок своему дедушке на юбилей, то мы не смогли отказать. В тот момент ему и пришла идея сделать этот альбом, — поделился лидер группы в соцсетях.

Через несколько часов после анонса альбома на официальном YouTube-канале BTS была опубликована запись хореографической репетиции группы для выступления под «Гимн Люфтваффе». Как отметили фанаты, группе удалось добиться идеальной слаженности в своих движениях.

– Мне кажется, я снова начинаю их путать, — отметила фанатка в комментариях под записью.

Среди поклонников BTS нашлись также и те, кому подобное выступление пришлось не по душе. Они жаловались на чрезмерное однообразие выступления и излишне повторяющиеся движения правой рукой. Тем не менее, фанаты не оставляют своих надежд и желают успехов членам группы. Презентация альбома состоится в ходе европейского тура BTS, запланированного на середину 2021 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / Названа польза сала для здоровья и похудения

15.07 / Подруга Ивана Телегина: «Пелагея встречалась с другими мужчинами и растратила 300 миллионов рублей»

08.07 / Лера Кудрявцева опубликовала архивное видео с ухажером

14.09 / Сын Валерии Арсений Шульгин о знакомстве с женой: “Если бы мне рассказали такую историю, не поверил бы”

01.08 / Савельева не жалеет о романе с Ягудиным: Мы оба от этого выиграли

05.11 / Политолог: Байден может сильно пощекотать нервы Лукашенко

17.11 / Мишустин выделил почти 62 миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми

09.12 / Минувшая ночь установила температурный рекорд в Москве

25.11 / НЛО над Капитолием

09.10 / Когда ждать пика заболеваемости COVID-19 в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска