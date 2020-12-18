BTS выпустит каверы на немецкие военные марши

18.12.2020, 19:07, Разное

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В официальном Twitter-аккаунте группы участники BTS заявили о намерении записать собственные версии некоторых немецких военных маршей первой половины XX века.

Как указано в публикации, кавер-версии выйдут отдельным альбомом, состоящим из 14 песен, суммарная продолжительность которых составит 88 минут. Точный список композиций пока не уточняется.

По словам лидера группы RM, инициатива о записи нового альбома пошла от Кима Сокджина — старшего члена группы.

– Дедушка Джина, бывший пилот, часто включал ему марш «Эрика», когда тот был ещё маленьким. По его словам, пластинка с этой композицией была подарком от его коллеги из Люфтганзы. Когда Джин попросил нас сделать подарок своему дедушке на юбилей, то мы не смогли отказать. В тот момент ему и пришла идея сделать этот альбом, — поделился лидер группы в соцсетях.

Через несколько часов после анонса альбома на официальном YouTube-канале BTS была опубликована запись хореографической репетиции группы для выступления под «Гимн Люфтваффе». Как отметили фанаты, группе удалось добиться идеальной слаженности в своих движениях.

– Мне кажется, я снова начинаю их путать, — отметила фанатка в комментариях под записью.

Среди поклонников BTS нашлись также и те, кому подобное выступление пришлось не по душе. Они жаловались на чрезмерное однообразие выступления и излишне повторяющиеся движения правой рукой. Тем не менее, фанаты не оставляют своих надежд и желают успехов членам группы. Презентация альбома состоится в ходе европейского тура BTS, запланированного на середину 2021 года.