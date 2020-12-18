 

Том Круз встречается с партнершей по фильму “Миссия: невыполнима” Хейли Этвелл

18.12.2020, 19:00, Разное
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Сейчас голливудский актер Том Круз занят на съемках своего нового фильма “Миссия: невыполнима 7”, причем картина помогла ему не только реализовать свой творческий потенциал после пандемийной самоизоляции, но и встретить свою вторую половинку. По крайней мере, в этом уверены западные таблоиды, сообщившие о том, что Круз встречается с партнершей по “Миссии” Хейли Этвелл.

Том КрузХейли ЭтвеллПо сообщению источников, 58-летний актер и 38-летняя актриса стали “практически неразлучны” после того, как “поладили с первого дня”:

Изоляция и все связанные с ней трудности еще больше сблизили их, и они стали практически неразлучны. Их замечают вместе не только на площадке, но и около его отеля в Лондоне. Они прекрасно ладят, оба кажутся очень счастливыми.

Хейли Этвелл и Том Круз на съемках “Миссия: невыполнима 7”У Тома не было громких романов с момента развода с бывшей женой Кэти Холмс в 2012 году, в то время как Хейли рассталась со своим бывшим возлюбленным, английским врачом, в начале этого года. До этого Круз был женат на Николь Кидман с 1990 по 2001 год. После их разрыва он сохранил опеку над двумя приемными детьми, Коннором и Изабеллой.



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