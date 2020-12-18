Загадочная история Стэна Романека: Жертва похищения пришельцами или просто выдумщик и педофил?

18.12.2020, 18:55, Разное

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20 лет назад Стэн Романек был довольно известным американским уфологом и автором книг о пришельцах. Он рассказывал, что и сам подвергался похищениям и даже снял на видео своих похитителей. А закончилось все тюрьмой за детскую порнографию.

У американца по имени Стэн Романек была довольно странная жизнь. Он был известен как довольно популярный уфолог и автор книг об инопланетянах, а также уверял, что его самого неоднократно похищали пришельцы. А закончилось все обвинениями в педофилии, которые он неоднократно отрицал, но которые погубили его карьеру и жизнь.

О своем опыте похищения пришельцами Романек впервые заявил в 2000 году и рассказал, что над ним ставили эксперименты и далее похищали множество раз. Он рассказывал, что пришельцы общались с ним телепатически и что хотя многих деталей похищения он не помнит, он неоднократно просыпался с ощущением потери времени и странными ранами на теле.

Под гипнозом он вспомнил, что эти раны были нанесены ему инструментами пришельцев при необъяснимых медицинских процедурах. А однажды. очнувшись, он вдруг увидел себя одетым в женское платье. Причем Романек убеждал, что это было не просто женское платье, а ТО САМОЕ, которое принадлежало Бетти Хилл – знаменитой жертве похищения пришельцев в 1961 году.

Дальше больше. Пришельцы якобы однажды вставили в ногу Романека имплантат, а потом стали вести с ним телепатические разговоры без похищений, с помощью устройства, которое улавливает "голоса призраков". Далее пришельцы установили за Романеком постоянную слежку, они следовали за ним везде, куда бы он не пошел.

Однажды Романеку на телефон позвонила загадочная женщина с британским акцентом, которая назвала его "Звездным семенем" и заверила, что он очень важная и особенная персона, которая должна перестать бояться и должна следовать своим инстинктам. В другой раз ему звонила некая маленькая девочка, которая сказала, что ее зовут Киома и что она одна из его 9 (!) детей-гибридов от связей с инопланетянками.

Ему звонили и другие люди, которые были куда менее доброжелательны, Романек жаловался на угрозы и преследование, а также на взлом его компьютера, запугивание, нападение и прочее, что он называл попытками заставить его замолчать обо всем.

Помимо своих слов, у Романека были и доказательства того, что за ним и правда наблюдают пришельцы. Самым знаменитым из них является так называемое "Бу видео", на котором заснята голова типичного "Серого" гуманоида, прячущегося под окном дома Романека.

Это традиционно мутноватое видео вызвало много споров в сети и в какой-то момент дошло до того, что радиоведущий Джордж Нури из популярного радио о паранормальных явлениях "Coast to Coast AM" предложил Романеку пройти тест на детекторе лжи, чтобы подтвердить, что видео и его слова полностью реальны.

К сожалению, Романек тест провалил, но он заверил, что это произошло из-за его болезненного состояния, а не потому, что он все выдумал. А позже он и вовсе заявил, что сам Нури специально так устроил, чтобы тест оказался провальным.

Для критиков Романека это было еще одним моментом, когда они могли резонно упрекнуть его в том, что он в очередной раз не способен предъявить серьезные доказательства своих слов и лишь ищет нелепые оправдания. Ранее что-то подобное произошло, когда журналисты захотели изучить загадочный имплантат в ноге Романека. Имплантат внезапно исчез.

А в 2014 году Романек был арестован после предъявления ему обвинения в хранении детской порнографии на своем компьютере. Якобы у него обнаружилось более 300 фотографий, а также видеоролики с детской порнографией на домашнем компьютере.

Романек и его жена Лиза тут же яростно отвергли все обвинения. Романек заявил, что все это является частью обширного заговора с целью подставить и дискредитировать его, чтобы заставить замолчать таких же, как он, похищенных пришельцами. Романек уверял, что файлы в его компьютер были намеренно подкинуты, чтобы разрушить его жизнь и "распять его" как писателя и уфолога. И что все лица, вовлеченные в этот процесс, от судей до полицейских, участвовали в этом заговоре.

Романек и его жена заявили, что будут бороться с предъявленными им обвинениями и в какой-то степени им это удалось. 14 декабря 2017 года Романека не обвинили в распространении детской порнографии, а обвинили "всего лишь" в ее хранении, что по американским законам является менее серьезным обвинением, чем первое. Его зарегистрировали как сексуального преступника, назначили два года реальной тюрьмы, а далее 10 лет усиленного испытательного срока.

С тех пор Романек не может пользоваться компьютерами без наблюдения и контактировать с детьми младше 18 лет без специального разрешения.