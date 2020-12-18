 

В ответ на европейские санкции Белоруссия будет экспортировать в ЕС гнилой картофель

18.12.2020, 14:37, Разное
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В рамках проработки комплекса ответных мер Республики Беларусь, направленных на формирование адекватной реакции на недавно принятые санкции Европейского союза, белорусский Минсельхозпрод рассматривает введение ограничений по качеству картофеля при его экспортных поставках в Европу, заявил пресс-секретарь указанного ведомства Владимир Пехота.

Предполагается, что на европейский рынок будет поставляться картофель более низких категорий, а также картофель урожая 2019 года и более раннего периода. При необходимости данная сельхозпродукция будет закупаться на частных подворьях по повышенным ценам.

– Ведь большинство европейцев привыкли к высочайшим вкусовым характеристикам и белорусского картофеля, а некоторые уже просто не могут обходиться без него, особенно так называемая белорусская диаспора. Это увеличит экспортные возможности наших аграриев, а также позволит разгрузить наши овощехранилища, которые раньше поставляли такую продукцию только на внутренний рынок, — отмечается в комментарии сельскохозяйственного регулятора.

В дальнейшем при исчерпании запасов картофеля низкого качества рассматриваются варианты организации в ЕС поставок «плохого» белорусского батата, естественного заменителя картофеля, столь полюбившегося европейским гурманам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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