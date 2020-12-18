Когда задуманное не получилось: Виктория Бекхэм представила рождественскую открытку своей семьи

18.12.2020, 14:30, Разное

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Знаменитости продолжают делиться своими рождественскими открытками, которые по традиции украшают милые семейные кадры. На очереди – Виктория Бекхэм, опубликовавшая на Instagram-странице “живой” снимок с участием детей – Бруклина, Ромео, Круза и Харпер.

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Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Чуть позже дизайнер выложила и ролик “из-за кулисья”, по которому становится понятно, что изначально планировался совершенно другой кадр: братья и сестра стоят на фоне переливающейся золотыми огоньками елки, а компанию им составляют собаки семьи – Сейж, Фиг и Олив… Но сидеть смирно перед камерой животные отказались, а потом и Бруклину перехотелось сниматься. В итоге пришлось сделать менее замысловатый снимок и прибегнуть к фоторедактору.

Процесс… Никогда не работайте с детьми и животными!! Люблю вас @brooklynbeckham @romeobeckham @cruzbeckham #HarperSeven, – шутливо подписала ролик Виктория.

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Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

После семейной фотосессии Бекхэмы, за исключением Бруклина, отправились на встречу с Санта-Клаусом в тематический парк Lapland UK, что в Аскоте. Судя по фото, они отлично провели время.

Харпер и Дэвид Бекхэм Круз Ромео Харпер