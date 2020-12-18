 

Геннадий Кернес вернулся в Харьков и обещает карать всех, кто праздновал его «смерть»

18.12.2020, 11:07, Разное
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Мэр Харькова Геннадий Кернес вернулся в город после лечения и уже провёл первое совещание с чиновниками. Он обещает разобраться с теми, кто уже успел отпраздновать его смерть.

По словам мэра, горожане «совершенно зря» поверили в слухи – немецкие врачи успешно его реанимировали и в короткие сроки подготовили к перелёту.

«Не в моём стиле умирать на чужбине, благо, до Благовещенского кладбища при необходимости я могу и сам доехать на своих колёсах. А тем, кто хлестал шампанское и пускал салюты, отмечая моё скоропостижное выздоровление, я рекомендую переехать поближе к крематорию. Для вашего же блага», – объявил он.

Кернес добавил, что непременно примет участие в открытии памятника самому себе, раз его успели заложить – это хорошая идея, и труды скульптора не должны пропасть даром, считает мэр.

Как сообщают местные СМИ, в поведении градоначальника были замечены некоторые странности. Так, заслушивая доклады, он в основном повторял фразы «Разорю!» и «Не потерплю!», а его движения были неестественными. В пресс-службе Кернеса объяснили это последствиями болезни и пообещали, что по мере реабилитации он станет вести себя более разнообразно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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