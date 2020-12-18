 

Джиллиан Андерсон рассталась со сценаристом “Короны” Питером Морганом

18.12.2020, 10:54, Разное
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Только в середине ноября исполнительница роли Маргарет Тэтчер в новых сезонах сериала “Корона” Джиллиан Андерсон и их сценарист Питер Морган позировали вместе в рамках премьеры проекта, и вот, спустя месяц, стало известно об их расставании. Отмечается, что они смогли остаться друзьями, причина, конечно же, не называется. 

Со сценаристом фильмов “Королева” и “Гонка”, номинантом на премию “Оскар”, 57-летним Питером Морганом, 52-летняя Джиллиан встречалась с осени 2016 года. Они часто появлялись вместе в свете, поддерживали проекты и успехи друг друга и несколько раз были замечены в совместных путешествиях – в частности, в Портофино. 

За год до начала отношений с актрисой Питер со скандалом развелся со своей супругой Лилой Шварценберг, которая родила ему пятерых детей. Джиллиан воспитывает троих детей: 23-летнюю дочь Пайпер Мару, 11-летнего сына Оскара и 9-летнего сына Феликса.



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