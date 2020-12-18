Скандалы: «Вышел в туалет и не вернулся»

18.12.2020, 10:38, Разное

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Вор в законе Леван Сухумский сбежал из здания районного суда во Владимире

Криминальный авторитет Леван Абуладзе, известный как Леван Сухумский, сбежал из здания суда во Владимире, сообщает издание «Прайм Крайм». В четверг 45-летнего вора в законе доставили в суд для продления ареста. Как пишет СМИ, по просьбе адвокатов конвой снял с Абуладзе наручники, в какой-то момент он отошёл в туалет, после чего обвиняемого не смогли найти. Официально суд не рассматривал ходатайство следствия о продлении ареста в связи с тем, что Абуладзе «не был доставлен» в зал заседаний.

В апреле этого года в отношении вора в законе Сухумского возбудили дело по новой статье уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии», которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

До этого криминальный авторитет отбыл четырёхлетний срок заключения в тюрьме «Владимирский централ» по обвинениям в незаконном обороте наркотиков и подделке документов.