Вулканическая кальдера в западной части Германии возможно перезаряжается магмой

18.12.2020, 7:52, Разное

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Вулканическая кальдера, спрятанная в западной части Германии, в последние годы проявляет признаки активности: геологи обнаружили свидетельства подъема магмы в вулкане Лаахер-Зее.

Когда немецкий вулкан в последний раз извергался 12 900 лет назад, взрыв выбросил шлейф пепла и газов на высоту до 21 мили (35 км). Первоначальное извержение выровняло бы деревья на расстоянии до 2,5 миль, после чего последовали недели или месяцы активности, которая покрыла окружающие долины пеплом и осадками. По оценкам геологов, растительный мир и животные на расстоянии до 37 миль от взрыва были истреблены — в результате извержения достигло индекса вулканической эксплозивности (VEI) 6.

Для сравнения: последнее крупное извержение вулкана Йеллоустоун в США достигло VEI 8 и извергло более 1000 кубических километров материала.

Поэтому геологи внимательно следят за вулканом и следят за ним на предмет тревожных признаков активности.

Вулкан известен сегодня как Лаахер-Зее или озеро Лаах после того, как его доисторическое извержение образовало кальдеру длиной 1,2 мили (2 км) в современном Рейнланд-Пфальце в Германии.

Более года назад геологи объявили, что вулкан, возможно, перезаряжается магмой после того, как газ был замечен из озера.

Доктор Торстен Дам из Немецкого исследовательского центра наук о Земле сказал в то время: «В своей работе мы пришли к выводу, что магма может подниматься.

«Но на самом деле, мы не можем с уверенностью сказать, что растет большая сумма».

Он добавил: «Это показывает нам, что есть активность, а также магматическая активность.

«И это первый раз, когда у нас есть прямые доказательства, то есть прямые в смысле наблюдения сейсмических сигналов. Итак, мы знаем, что это действительно происходит сейчас».

Бурение газов сопровождалось небольшими землетрясениями и толчками вокруг кальдеры.

Последнее землетрясение магнитудой 0,6 произошло 9 декабря недалеко от Андернаха.