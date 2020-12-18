Битва с НЛО в небе над Лос-Анджелесом в 1942 году

18.12.2020, 7:15, Разное

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В ночь на 25 февраля 1942 года в небе над Лос-Аджелесом появились десятки НЛО. Американские ПВО открыли по ним бешеный огонь. Чем закончилось сражение? (esoreiter.ru)

Воздушное нападение на Лос-Анджелес

Февраль 1942 года. Лос-Анджелес уже третий месяц живет военной жизнью. 7 декабря 1941 года Япония атаковала американскую эскадру в Перл Харбор. 11 декабря Германия объявила войну США. 23 февраля у берегов Калифорнии обнаружили японскую подводную лодку. Жители осваивают науку светомаскировки и живут в ожидании нападения. И оно не заставило себя ждать.

В ночь на 25 февраля в 2:15 военные засекли в небе неизвестные объекты, приближающиеся к городу. Жителей поднял на ноги вой сирен противовоздушной обороны. Город погрузился во тьму – это служащие центральной подстанции, следуя инструкции, обесточили Лос-Анджелес. Только лучи многочисленных прожекторов расчеркивали небо. Старики, женщины и дети спускались в бомбоубежища, мужчины оставались наверху, чтобы тушить возможные пожары. Все замерли в ожидании бомбардировки. Не прошло и часа, как загрохотали орудия ПВО.

Почти час вели огонь зенитные пушки. Было выпущено более 1400 зарядов. В 4:10 обстрел прекратился, в 7:20 объявили отбой воздушной тревоги. Военные начали подводить итоги ночного боя.

С кем же вели бой?

Не было сбито ни одного самолета, не земле не было найдено ни одного обломка летательного аппарата. В ходе «бомбардировки» на город не упало ни одной бомбы. Несколько разрушенных домов пострадали от огня своих ПВО. Погибли 6 человек – от падающей шрапнели, от несчастных случаев, от инфарктов, вызванных воздушным нападением.

Через несколько часов представитель ВМС США генерал Фрэнк Нокс официально заявил, что нападения не было, имело место ложная тревога, вызванная «нервным перенапряжением».

Прошло несколько дней и Военное министерство заявило, что нападение было, город подвергся атаке 15 японских самолетов, имевших задание проверить эффективность средств городских ПВО и заодно подорвать боевой дух американцев. Но доблестные защитники Лос-Анджелеса, военнослужащие 37-й батареи ПВО, выпустив 1400 снарядов, отогнали врага, нанеся ему значительный урон.

Журналисты начали с ехидством спрашивать, что подразумевают военные под словом «урон»? И не могут ли они показать хоть что-нибудь, что япошки «уронили»?

Скоро последовало новое объяснение: объектами были метеозонды. Затем еще одно: это были шары, запускаемые военными в целях тестирования новых радаров. В конце концов вернулись к первоначальной версии «военной истерии» и «ложной тревоги».

Документы и свидетели

А теперь маленькая деталь: в 80-х годах в средствах печати появился документ, датируемый 03.05.1942, адресованный президенту Рузвельту и имеющий самое непосредственное отношение к описываемому инциденту (См. также свежие новости об НЛО). Вот некоторые выдержки из него.

«В отношении совершенного 24.02.1942 г. воздушного налета на Лос-Анджелес. Установить государственную принадлежность атаковавших город объектов не предоставляется возможным. Эксперты считают, что объекты были внеземного происхождения. Отдан приказ о создании в структуре разведки особого подразделения для изучения этого инцидента.» Документ имеет все положенные атрибуты, регистрационный номер. Фальшивка? Возможно.

Но остаются еще показания свидетелей.

Ральф Блюм: «Мне тогда было 9 лет. Я видел сигарообразный объект. В него было несколько попаданий. Но они не причинили НЛО никакого вреда».

Питер Дженкинс: «Я насчитал 25 серебристых объектов. Они выстроились буквой V и пролетели над моей головой в сторону Лонг-Бич».

Карл Зайс, офицер военно-морского флота: «Прожектора поймали группу из 9 самолетов. Они имели серебряный цвет. Орудия палили по ним, а им хоть бы что!»

А вот что вспоминали бойцы ПВО: «Они как будто издевались над нами! Летели прямо над нашими орудиями. Мы стреляли не останавливаясь ни на секунду. Несколько раз я попал, это точно, но это не причиняло им никакого вреда. И я уверен, что это были не метеорологические зонды, я не мог ошибиться. Да и что это за зонды такие, неуязвимые для снарядов?!»