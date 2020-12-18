Индейцы макуси Амазонии – дети подземного мира

18.12.2020, 7:05, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В амазонских джунглях до сих пор живут представители некогда славного племени макуси. Славного потому, что несколько веков назад макуси считали себя Детьми Солнца, охраняющими пограничную зону между двумя мирами – внешней и внутренней Землей.

Многие столетий эти люди защищали внутренний мир планеты от вторжения в него людей с поверхности через ведомую только им тайную пещеру. Согласно сохранившейся легенде, которая сегодня просвещенному уму может показаться сказкой, пройти в тот подземный мир можно было по тайному пещерному лабиринту приблизительно за две недели, соблюдая особые правила и обходя многочисленные ловушки. Например, на таком пути путника могут встретить опасные дымящиеся камни или даже потоки лавы «азоге», не говоря уже о том, что подземный «воздух» способен заставить человека летать и падать.

Сами макуси никогда не жили в подземном мире, однако периодически спускались «в гости» к своим дальним родственникам – людям-гигантам, обитающим там, получая от них желтый металл, а также диковинные фрукты и рыбу – такие же огромные в размерах, какими были сами великаны…

К сожалению, европейцы, появившиеся здесь после открытия Америки, не воспринимали все это как сказку, особенно золото, которое они реально видели и безумно любили. Обладающие утонченной хитростью, конкистадоры выведали у индейцев макуси их тайну – о пещере, ведущей в подземный мир. А выведав, вероломно нарушили всякие правила, отправившись туда за золотом и прочими богатствами, о которых даже сами Дети Солнца не имели представления.

Предупреждения макуси не подействовали на европейцев – они бросились в это опасное путешествие, как в омут с головой, причем с недобрыми намерениями, а потому больше не вернулись на поверхность Земли. Но и для самих макуси вход в подземный мир с тех пор был закрыт…

Сегодня потомки некогда славного племени макуси влачат жалкое существование, живя в глубокой бедности, фактически попав в рабство чернокожих властителей Южной Америки. То есть хозяева земли Амазонии и рабы из Африки сегодня поменялись местами – парадокс современного «цивилизованного» человеческого общества!

Легенды племени макуси о подземном мире – не единственны в своем роде, видимо проход туда был не только из Амазонии, а потому роман Жюля Верна «Путешествие к центру Земли» не столь фантастичен, как кажется с первого взгляда. Ведь и подводная лодка «Наутилус» этого писателя-провидца некогда воспринималась как сказка. Так что нам еще только предстоит это величайшее открытие – встреча с жителями совершенно иного мира Земли, которые не являются инопланетянами и, тем не менее, столь же загадочны и непостижимы для нас, как пришельцы с других планет.

Как утверждают исследователи этой темы, подземные жители, не испытавшие природных катаклизмов, легко уничтоживших на поверхности Земли не одну цивилизацию, имеют многотысячную, а то и многомиллионную историю развития. То есть это несравнимо более высокоразвитая цивилизация, чем наша, и она, скорее всего, давно наблюдает за нами, однако вступать в контакт с неразумным человечеством пока не видит никакого смысла и резона.

В связи с этим возникает очень интересный вопрос: почему инопланетяне, подземные жители, пришельцы из параллельных миров, судя по всему, вступали в контакт с землянами, жившими много столетий назад, а с нынешним человечеством ну никак не хотят? Пример индейского племени макуси прекрасно демонстрирует, как перед носом безнравственного и бездуховного человечества тут же захлопываются потаенные двери, которые, думается, еще не скоро приоткроются вновь…