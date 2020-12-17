Байден пообещал добиться включения Ваканды в Совбез ООН

17.12.2020, 19:37, Разное

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Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что Ваканда наравне с Великобританией и Францией внесла весомый вклад в победу над Гитлером во Второй мировой войне.

По мнению политика, эта страна должна быть включена в Совет безопасности ООН.

Байден напомнил, что бойцы 14-й Вакандской пехотной дивизии «Чёрная пантера» первыми высадились в Нормандии в 1938 году. В ходе сражений вакандцы освободили концлагеря Бильдерберг и Баден-Баден и прорвали блокаду вокруг окружённой гитлеровцами Вызимы в Польше.

Вакандский генерал Джордж Флойд-старший присутствовал при подписании Акта о безоговорочной капитуляции нацистской Германии в Аргентине в 1947 году и поставил там свою подпись.

Байден заявил, что жизни 150 погибших в войне вакандских солдат имеют значение, и пригрозил санкциями каждой стране, которая выступит против включения Ваканды в Совбез ООН.

– Если бы не Ваканда, Гитлера бы не остановили под Нью-Йорком и войну бы выиграли нацисты. Их подвиг был незаслуженно забыт лишь потому, что они чернокожие. Но жизни чёрных имеют значения, и США, пользуясь положение безоговорочного мирового гегемона, заставит страны-расисты уважать Ваканду. Если кому-то хватит наглости выступать против нашего решения, мы применим против них самые строгие санкции, вплоть до ядерной бомбардировки, — заявил Джо Байден.

Ваканда (англ. Wakanda) — это небольшая изолированная от мира страна, которая расположенная в Африке. Ею управляет король Т’Чалла, наследник брони Чёрной пантеры. Несмотря на свою непопулярность, бедная страна, которой нету что предложить миру, на самом деле одна из самых продвинутых стран мира, уровень технологий которой опережает на несколько столетий технологии остального мира.