Вор в законе из России победил на выборах шерифа в Луизиане

17.12.2020, 14:37, Разное

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Одновременно с выборами президента США в округе Ист-Батон-Руж штата Луизиана состоялись очередные выборы шерифа.

Прежний шериф, Сид Гатро уступил 9 процентов голосов своему конкуренту — Сергею Петрову, известному в России как Петруччо Сковородинский.

Сергей Петров родился в 1943 году в городе Сковородино Амурской области. Около тридцати лет своей жизни он провёл в местах лишения свободы. Статус вора в законе получил в 1974 году, став самым молодым на тот момент «коронованным» вором.

В 1986 году Петруччо эмигрировал в Израиль, откуда вскоре перебрался в США. Осев в Луизиане, он стал специалистом по медицинскому страхованию. На весь штат Петров прославился в 2007 году, когда возглавил отряд местных жителей, пресекавших негритянские погромы в Батон-Руж. Тогда же его отряд жёсткими мерами прекратил столетнюю вражду орлеанских негров и креолов. Прекращение стрельбы на улицах сделало 64-летнего Петрова сверхпопулярным.

Сейчас, в 77 лет, он по-прежнему полон сил и решимости бороться с преступностью.

Место шерифа Ист-Батон-Руж считается неспокойным. Треть населения округа – негры. Четверть – креолы и каджуны, которые тоже в основном преступники. Местные давно просили, чтобы «масса Петрофф» баллотировался на место шерифа, но согласился он только сейчас – когда уровень негритянского насилия в штате вновь стал расти.

Криминальная биография Петруччо Сковородинского всплыла случайно. Его узнал на пресс-конференции журналист, деливший с ним камеру на Свердловской пересылке в 1980-м. Председатель Верховного суда Луизианы, достопочтенная Бернетт Джошуа Джонсон, оштрафовала избранного шерифа Петрова на 1000 долларов за сокрытие «criminal background» при иммиграции в США, однако отстранять его от должности отказалась.

Приведение нового шерифа к присяге состоится, по традиции, накануне Рождества. О реакции российского криминального мира на столь радикальную «смену масти» известным вором пока не сообщается.