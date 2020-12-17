Скандалы: Федор Бондарчук написал сценарий как вернуть кредит

17.12.2020, 13:10, Разное

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«Ленфильм» получил еще ₽1 млрд из бюджета на покрытие долга перед ВТБ

Министерство культуры и АО «Киностудия «Ленфильм» 11 декабря подписали дополнительное соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета. Это следует из материалов на сайте Федерального казначейства. Киностудии, как указано в документе, в декабре выделяются 999,4 млн руб., еще 486,6 млн руб. «Ленфильм» получил из бюджета в августе. Таким образом, в целом Минкультуры перечислит студии почти 1,5 млрд руб. Эти деньги могут быть направлены только на погашение основного долга по кредиту, выданному банком ВТБ, говорится в тексте соглашения.

«Работа с долгами идет в плановом режиме», — сообщил представитель киностудии, отказавшись от более подробных комментариев. Представитель ВТБ, в свою очередь, отметил, что банк «активно сотрудничает с «Ленфильмом» по погашению и реструктуризации ссудной задолженности киностудии в рамках поручений президента России». РБК направил запрос в Минкультуры.

Студия со столетней историей

История «Ленфильма» началась в 1914 году. Тогда студия называлась военно-кинематографическим отделом Скобелевского комитета. После революции киностудию национализировали, и спустя 20 лет она превратилась в «Ленфильм».

Здесь были сняты такие ленты, как «Полосатый рейс» (1961), «Свадьба в Малиновке» (1967), «Соломенная шляпка» (1974), «Зимняя вишня» (1985), «Особенности национальной охоты» (1995), «Довлатов» (2018).

Как ВТБ стал кредитором «Ленфильма»

ВТБ открыл «Ленфильму» кредитную линию на 1,53 млрд руб. в 2013 году под 10,25% годовых (с этого года ставка снижена до 10,15%). Эти деньги должны были пойти на проведение ремонтных работ в зданиях, приобретение и монтаж технического оборудования, строительство нового съемочного павильона. Эдуард Пичугин, возглавлявший студию, назвал этот кредит «подарком от государства, обеспечившего кредит 100% гарантиями».

Пичугин возглавил студию в 2012-м, когда председателем совета директоров «Ленфильма» стал режиссер Федор Бондарчук. Новое руководство составило план развития киностудии на 2016–2020 годы. Заявленная цель — вернуться на позицию одной из главных киностудий страны с мощным производственным и творческим ресурсом, преодолеть финансовый, производственный и кадровый кризис, осуществить ребрендинг.

До 2017 года выручка киностудии росла, следует из годовых отчетов АО «Киностудия «Ленфильм», однако в 2018-м снизилась на 15%, до 231,4 млн руб. Доля кинопроизводства в выручке тогда составляла 56%. Руководство предприятия объясняло падение доходов отсутствием субсидий от Минкультуры в 2017–2018 годах.

В 2019 году Федор Бондарчук попросил президента России Владимира Путина помочь кинокомпании погасить долг перед ВТБ. Председатель совета директоров «Ленфильма» сетовал, что киностудия не получила в полном объеме права на свою «золотую коллекцию» — фильмы, снятые на киностудии до 1992 года, а господдержка осуществлялась в объемах, на порядок меньше прописанных в концепции развития «Ленфильма». Тогда же президент ВТБ Андрей Костин заявил, что, если государство не предоставит «Ленфильму» субсидию, студии останется только объявить дефолт.

Чтобы расплатиться с долгами, «Ленфильм» собирался продать свои непрофильные активы, в частности земельный участок на улице Тамбасова в Санкт-Петербурге. С 2015 года этот участок безуспешно выставлялся на торги шесть раз.

За прошедшие семь лет проценты по кредиту достигли 674,5 млн руб. и общая задолженность перед банком возросла до 2,2 млрд руб. «Мы надеемся договориться с банком о реструктуризации процентов по кредиту, исходя из программы финансового оздоровления киностудии», — говорил осенью нынешний гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков.

Как менялось руководство киностудии

Пичугина отправили в отставку в декабре 2019 года. Тогда же произошли изменения в совете директоров «Ленфильма», но Бондарчук сохранил должность председателя совета директоров.

Временным управляющим киностудии в феврале 2020 года стала Инесса Юрченко, глава петербургской студии «Триикс медиа». При ней киностудия получила первую часть субсидии на погашение долга перед ВТБ. Тогда же были подготовлены стратегия оздоровления киностудии до 2025 года, подкрепляющие ее финансовая модель, бизнес-план и «дорожные карты», сообщала Юрченко РБК.

При Юрченко был запущен процесс и по возврату «Ленфильму» его «золотой коллекции»: прокуратура Московской области и Минкультуры подали в Арбитражный суд Московской области иск к расположенному в Домодедово ФГУП «Госфильмофонд» и ООО «Твин СП», которому была передана лицензия на право распоряжаться до 2024 года «золотой коллекцией» «Ленфильма». Очередное слушание по этому делу назначено на 1 февраля 2021 года.

В сентябре 2020-го Юрченко покинула «Ленфильм», а гендиректором был назначен Федор Щербаков. Отставке Юрченко способствовали ее разногласия с Бондарчуком, утверждал собеседник РБК в правительстве. По его словам, председатель совета директоров и врио не могли договориться, как вывести студию из кризиса. Бондарчук открыто критиковал действия Юрченко в июне 2020-го на совещании в правительстве, где обсуждалось поручение президента России сохранить «Ленфильм», подтведил другой источник РБК, знакомый с итогами этого совещания.

Юрченко должна была остаться гендиректором студии, ее кандидатура была согласована и Минкультуры, и правительством, но из-за конфликта с Бондарчуком ее пришлось заменить на Щербакова, сообщил федеральный чиновник.

РБК направил запрос представителю Бондарчука.

Елизавета Ефимович