Депутатам Госдумы разрешат использовать псевдонимы для внесения законопроектов

17.12.2020, 10:07, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Госдуму внесли законопроект о предоставлении депутатам кодовых номеров и вымышленных имен в целях совершенствования законотворческой деятельности.

Авторы законопроекта считают, что в последние годы российское общество становится все менее толерантным к народным избранникам и их законам. Новая инициатива позволит законотворцам сохранить анонимность и избежать народного гнева.

– Все что мы делаем в стенах Госдумы, мы делаем на благо россиян, но они этого, к сожалению, не понимают. Вот вечером примешь закон о новых штрафах, а утром про тебя уже свежее расследование у Навального и куча оскорблений в комментариях. От обиды порой хочется сдать мандат и больше никогда не быть депутатом. Только лишь долг перед Родиной останавливает от такой глупости. Мы же свои инициативы не с потолка берем. У нас очень профессиональная команда патриотов, куда входят артисты, спортсмены, священники и другие образованные люди. Негативная критика людей расстраивает нас, приводит к затяжным стрессам и падению работоспособности. Я считаю, что избиратели вообще не должны знать, кто является автором закона. Вот, к примеру, выбрали вы в магазине принтер, принесли его домой и он у вас быстро и качественно печатает. Вам же все равно, что за марка и фирма-производитель. То же самое и с депутатом. Избрали – дайте спокойно работать, – заявил один из авторов законопроекта Валерий Гарпунг.

Для реализации будущего закона планируется использовать опыт Росреестра, который шифровал имена чиновников и их родственников. По аналогии депутатам будут выдаваться кодовые имена типа «ЛСДУ3» или «ЙФЯУ9». В качестве альтернативного механизма рассматривается возможность того, что все будущие законы будут публиковаться за авторством «Российской Федерации». Самым активным депутатам предоставят возможность выбрать себе творческий псевдоним самостоятельно по согласованию со спикером Госдумы.