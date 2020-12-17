Анна Курникова показала редкие фото подросших детей в честь их дня рождения

17.12.2020, 9:52, Разное

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Одна из самых скрытных звездных пар – Анна Курникова и Энрике Иглесиас – делятся подробностями своей личной жизни очень порционно. Повод для этого должен быть весомый – как, например, день рождения детей. Вчера был как раз такой день – 3 года исполнилось близнецам теннисистки и певца, Николасу и Люси. В честь этого события Анна опубликовала портреты детей, которые заметно подросли со времен последней Instagram-встречи с фолловерами.

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– кратко подписала Анна снимки, где дети позируют во дворе дома. Энрике Иглесиас не остался в стороне от публикации и поставил эмодзи в форме сердца под каждым фото, но на своей странице предпочел портретами именинников не делиться.

Люси НиколасРусская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас впервые стали родителями 16 декабря 2017 года – у пары родились сын Николас и дочь Люси. На концерте в Будапеште в марте 2018-го певец впервые рассказал о малышах, признавшись им в любви:

Я стал отцом приблизительно 12 недель назад и хочу сказать вам о двух вещах: любите своих детей! Я своих люблю безумно! На самом деле о трех вещах: я люблю свою девушку и люблю вас, черт побери, за то, что вы были здесь сегодня вечером!

Супруги стали родителями в третий раз 30 января этого года, хотя объявили они об этом лишь в канун Дня святого Валентина – 13 февраля. СМИ получили официальное подтверждение беременности Анны Курниковой незадолго до родов, в конце января. Пара была замечена на своей небольшой яхте у берегов Майами – компанию им составил только любимый пес Макс, а двое детей пары – Люси и Николас – остались дома с няней. Первым кадры опубликовал испанский HOLA!. На них Анна была уже на последних месяцах беременности. Так вышло, что публикация кадров в журнале совпала с реальной датой рождения девочки, которую назвали Маша. Спустя несколько недель Энрике дал первое интервью о новорожденной дочери. В том числе он сказал, что “прекрасно проводит время, хотя и не спит по ночам”.

Маша Иглесиас Энрике и Анна с новорожденной дочкой