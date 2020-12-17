«Благодаря «Новичку» Навальный был спасён от коронавируса»: доктор Мясников порекомендовал Навальному не клеветать на Россию

17.12.2020, 9:07, Разное

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Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников призвал оппозиционера Алексея Навального не делать поспешных выводов по поводу своего отравления и призвал его с уважением относиться к Родине

«Навальный не понимает, что ребята спасли ему жизнь, защитив от чумы XXI века — коронавируса. Они случайно оказались вместе с ним в самолёте. Насколько я знаю, летели домой после международной конференции. У них были с собой кое-какие приборы, которые они показывали коллегам. Именно с их помощью они засекли, что на около Навального пролетел коронавирус, создав реальную угрозу его жизни. Они приняли решение немедленно провести дезинфекцию подручными средствами, но сделали это тихо, чтобы не было паники. К сожалению, с дозой они чуть-чуть не рассчитали, и Навальный отравился. Но никакого злого умысла тут не было. А сам Навальный должен понимать, что если бы не быстрые и слаженные действия ребят, он вполне мог бы заразиться коронавирусом и большой вопрос, чем бы для него это закончилось, — заявил Мясников.

Напомним, что накануне Алексей Навальный на своём YouTube выпустил ролик «Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить», в котором обвинил сотрудников российских спецслужб в попытке отравления.