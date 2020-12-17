Следователь по делу группы Дятлова признался, что скрыл правду

17.12.2020, 7:29, Разное

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Первый следователь по делу группы Дятлова – Каратаев был отстранён, так как не скрывал, что считает это убийством и в открытую заявлял об этом. На его место назначили Льва Никитича Иванова – молодого следователя, о котором отзывались, что он умён и интеллигентен.

Именно он до закрытия вёл дело Группы Дятлова и сделал конечное заключение: Группу Дятлова погубило обстоятельство непреодолимой силы. Говорят, он так подстраховался, так как непреодолимую силу можно трактовать по разному.

Но я хочу обратить ваше внимание на его позднейшее признание, которое часто упускают из вида. В 1990 году, когда многолетняя система рушилась.

– Я не хочу этим оправдать свои действия по засекречиванию событий с огненными шарами и гибелью большой группы людей. Я просил корреспондента опубликовать мои извинения родственникам погибших за искажение истины, укрытие от них правды, а поскольку в четырех номерах газеты не нашлось для этого места, я этой публикацией приношу семьям погибших, особенно Дубининой, Тибо-Бриньоля, Золотарева, свои извинения. В свое время я пытался сделать все, что мог, но в стране была в то время, как говорят юристы, «неодолимая сила», победить ее стало возможным только теперь, – говорил Лев Иванов.

Обратили внимание, за что извиняется следователь? За “сокрытие истины” и “искажение правды” . Что же было скрыто и искажено в этом уголовном деле? Неодолимой силой, следователь, видимо, называет чекистов. Он отдельно приносит извинения родственникам Дубининой, Золотарёва и Тибо-Бриньоля, потому что именно они получили самые тяжёлые травмы, и очевидно следователь понимает, кто эти травмы нанёс.

Мы не знаем, почему Лев Иванов сделал это признание, возможно к старости он хотел облегчить душу от тех тяжких событий или тогда было такое время что казалось старая система рухнет и виновные будут наказаны – он снова подстраховывался.

Перед смертью следователь Лев Иванов сказал: “Одно у меня оправдание – не свою волю выполнял”…

Напомним, группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова, совершавшая лыжный поход по Северному Уралу, погибла в ночь на 2 февраля 1959 года в полном составе (единственный выживший участник похода, Юрий Юдин, сошёл с маршрута по болезни 28 января). По результатам официального расследования происшествие было признано несчастным случаем, вызванным стихийной силой. Однако из-за отсутствия точных сведений об обстоятельствах гибели группы журналистами и исследователями-энтузиастами было создано множество альтернативных версий причин происшествия, которые до настоящего времени продолжают привлекать внимание публики.