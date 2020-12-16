 

Павел Деревянко с женой и дочерьми, Анастасия Стоцкая и другие на премьере мюзикла с участием животных

16.12.2020, 16:52, Разное
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На премьерном показе звезд в зрительном зале было, пожалуй, не меньше, чем на “Песне года”. Павел Деревянко, который пришел вместе с женой и детьми (через несколько дней после этого они с Дарьей Мясищевой объявили о расставании), Анастасия Стоцкая, Катерина Шпица, Тутта Ларсен, Татьяна Волосожар и многие другие.

В числе гостей – Анастасия Стоцкая с детьмиТатьяна Волосожар с дочерьюАнна Мерзликина с детьмиДмитрий Красилов

Зрители стали свидетелями настоящего кругосветного путешествия с участием Деда Мороза, Снегурочки и главного антигероя спектакля — злодея Старого Года. Компанию им составили профессиональные дрессировщики дельфинов, моржей, морских львов и даже косаток. Зал пришел в восторг, увидев сразу трех “китов убийц” в бассейне, которые под нетленный Smoke on the water группы Deep Purple выныривали из воды на несколько метров и с брызгами вновь скрывались в пучине.

В числе гостей – Павел Деревянко с женой и дочерьмиТутта Ларсен с детьмиАнфиса Чехова с сыномКатерина Шпица с сыном

Над постановкой мюзикла “Вокруг света за Новый год” работали более полугода. Специально для шоу была сконструирована специальная система тросов и подвесов, чтобы зритель, сидящий в любой точке зала, мог насладиться присутствием на масштабном событии. К слову, во время спектакля артисты выступают не только на сцене. Танцоры частенько выходят в зал, а над зрителями нависают гигантские надувные кресла, диваны и другие предметы.

После спектакля многие зрители отправились на экскурсию по “Москвариуму”, чтобы еще немного продлить и усилить впечатление от невероятного представления с участием живых существ, в реальность которых так трудно поверить, увидев их на расстроянии всего в несколько метров. Шоу “Вокруг света за Новый год” будет идти в “Москвариуме” с 12 декабря до 17 января.



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