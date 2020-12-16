 

«Шесть дней во тьме!» – астрономы прогнозируют сильнейшую за 300 лет магнитную бурю

16.12.2020, 12:07, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые встревожили своим прогнозом: 16 декабря вся Земля может погрузиться во тьму и продлится это состояние целых 6 дней, то есть до 22 декабря.

По словам исследователей, мощные вспышки на Солнце спровоцируют сильнейшую за последние триста лет магнитную бурю. Причем ее влияние ощутят все жители Земли. Произойдут перебои с электричеством, интернетом, у людей начнутся головные боли и в целом будет плохое самочувствие. В небе будут наблюдаться различные сияния, в том числе северное, и огни.

Впрочем, по мнению большинства ученых, такой катастрофический сценарий слишком преувеличен. Вполне возможно, что будут происходить некоторые перебои с электроникой, связью и ухудшения самочувствия чувствительных к магнитным бурям людей, однако полного блэкаута нашей планете не грозит.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.11 / Мнение: В защиту секса и стриптиза

29.11 / Любовное

24.09 / В Черном море у побережья Абхазии очевидцы наблюдали редкое природное явление

29.09 / На Марсе обнаружена сеть озер, содержащих воду

11.12 / Аналитик предсказал возрождение СССР в 2021 году

03.10 / Вояка Эминчик – Личное мнение

13.11 / Мама Кейт Миддлтон рассказала о виртуальной встрече с внуками Джорджем, Луи и Шарлоттой перед Рождеством

03.12 / Ищущие убежища граждане России митингуют на Гуаме в надежде попасть на материковую часть США

07.08 / Роза Сябитова призналась, почему в реальной жизни не общается с Ларисой Гузеевой

30.11 / Толстяки и красота – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска