«Шесть дней во тьме!» – астрономы прогнозируют сильнейшую за 300 лет магнитную бурю

16.12.2020, 12:07, Разное

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Ученые встревожили своим прогнозом: 16 декабря вся Земля может погрузиться во тьму и продлится это состояние целых 6 дней, то есть до 22 декабря.

По словам исследователей, мощные вспышки на Солнце спровоцируют сильнейшую за последние триста лет магнитную бурю. Причем ее влияние ощутят все жители Земли. Произойдут перебои с электричеством, интернетом, у людей начнутся головные боли и в целом будет плохое самочувствие. В небе будут наблюдаться различные сияния, в том числе северное, и огни.

Впрочем, по мнению большинства ученых, такой катастрофический сценарий слишком преувеличен. Вполне возможно, что будут происходить некоторые перебои с электроникой, связью и ухудшения самочувствия чувствительных к магнитным бурям людей, однако полного блэкаута нашей планете не грозит.