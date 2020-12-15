 

Настасья Самбурская и другие гости рождественского ужина Оксаны Бондаренко

15.12.2020, 17:38, Разное
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Оксана Бондаренко и агентство Live PR провели рождественский ужин в гастрономическом ателье Sartoria Lamberti, который посетили Настасья Самбурская, Уиллиам Ламберти, Константин и Ольга Андрикопулос, Маша Федорова, Ксения Соловьева, Екатерина Мухина, Ясмина Муратович, Алина Цыганова, Кристина Левиева, Александра Маниович и другие.

Настасья СамбурскаяОксана БондаренкоАлина ЦыгановаПолина АскериУиллиам ЛамбертиМы хотим быть первыми, кто поздравит вас с новогодними праздниками, пожелать, чтобы в наступающем году все были здоровы, все было хорошо у всех, и чтобы мы все были счастливы,– сказала Оксана Бондаренко. Завершился рождественский ужин новогодним сюрпризом – подачей десерта “Послание из детства” – мандарин, пряничный бисквит с еловой корой, мусс с шампанским и глазурь Киндер-сюрприз с взрывной карамелью. Каждого ждал новогодний подарок – эксклюзивная футболка Subterranei и Алины Цыгановой.

Ясмина МуратовичЕкатерина МухинаКсения СоловьеваМаша ФедороваКонстантин и Ольга АндрикопулосЕвгения МиловаКристина ЛевиеваАлександра МаниовичАлена ЛитковецГерман Ларкин



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