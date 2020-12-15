Жуткий случай, когда НЛО похитил и изувечил сержанта ВВС США

15.12.2020, 16:21, Разное

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В 1956 году НЛО похитил сержанта ВВС США и когда через три дня его мертвое тело было найдено, оно было жутко изувечено, выпотрошено и многие части его тела были вырезаны с хирургической точностью. В наши дни подобное происходит с коровами.

Таинственные увечья скота, происходящие по всему миру, чаще всего приписывают феномену НЛО, предполагая, что коровы, лошади или овцы становятся жертвами загадочных экспериментов пришельцев.

Все эти нападения происходят по стандартной схеме: животное внезапно пропадает, а потом его находят с вырезанными гениталиями, языком, анусом, кусками шкуры, удаленными глазами и тд. Вокруг туши животного как правило нет следов крови, словно его убили в другом месте, а разрезы произведены с хирургической точностью.

Есть сведения, что иногда нечто подобное происходит и с людьми. Таких историй очень мало, но они есть, и одна из них якобы произошла с сержантом ВВС США. Этот случай был описан в одном из отчетов забытого проекта "Гранж", который был предшественником знаменитого проекта "Голубая книга" – исследования феномена НЛО, проводимого ВВС США с 1969 по 1970-е годы.

Проект "Гранж" был создан в 1949 году и проработал до конца 1951 году. Его руководство стремилось исследовать неопознанные летающие объекты и различные аномальные воздушные явления в попытке достичь беспристрастного консенсуса по этому вопросу, используя научный подход и стандартные процедуры военной разведки.

Несмотря на то, что проект "Гранж" был закрыт в 1951 году, он еще несколько лет продолжал неофициальную работу по сбору информации и в этот временной отрезок якобы произошло нечто настолько странное и пугающее, что инцидент был тут же засекречен и о нем был выпущен специальный доклад "Проект Грандж: Отчет № 13".

Официальные военные представители начисто отрицают как сам инцидент, так и существование этого отчета, однако утечки показывают, что он все-таки имел место в реальности.

Это случилось в марте 1956 года, когда два человека – сержант ВВС Джонотан Ловетт и майор Уильям Каннингем прибыли на военный полигон для ракетных испытания Уайт-Сэндс, что рядом с базой ВВС Холломан в штате Нью-Мексико. Их целью были поиски и сбор обломков секретной ракеты, которые могли упасть в пустыню во время недавних испытаний.

В поисках обломков Ловетт и Каннингем разделились и отдалились друг от друга. Когда Ловетт скрылся за большой песчаной дюной, Каннингем внезапно услышал его громкий вопль.

Когда Каннигем прибежал на крики сержанта, он увидел сюрреалистичную картину как нечто, похожее на ожившую лиану или очень длинную змею, обхватило Ловетта за ногу и тащит по песку к большому серебристому диску, стоящему на опорах неподалеку.

Каннингем был так потрясен увиденным, что застыл на месте от шока, а тем временем эта лиана или щупальце полностью втянуло сержанта в серебристый диск, который тут же бесшумно взлетел в небо и исчез.

Только тут Каннингем пришел в себя, побежал к своей машине и связался по рации с базой. Выяснилось, что радары базы заметили аномальные показатели как раз в то время, когда НЛО улетел с похищенным сержантом, но больше они ничем помочь не смогли.

Тщательный осмотр местности в радиусе нескольких миль не выявил никаких следов Ловетта и НЛО. Лишь через три дня стало ясно, что с ним произошло.

Тело Ловетта обнаружили на расстоянии 10 миль от той точки, где он пропал. Труп был обнаженным и выглядел так, словно пролежал в пустыне как минимум 24-48 часов до его обнаружения. При этом он оказался страшным образом изувечен.

Язык Ловетта был аккуратно вырезан, как и его глаза, а из его брюшной полости были тщательно удалены все внутренние органы. Так же аккуратно и ровно, как и язык с глазами, были вырезаны его гениталии и анус.

Во всем теле не осталось ни капли крови, при этом коронеры не нашли на теле никаких следов от втыкания в вены и артерии игл, через которые можно было удалить кровь.

В отчете №13, к сожалению, содержалось лишь сухое описание состояния тела несчастного Ловетта и никаких мыслей о том, было ли проведено расследование его странной смерти и к чему оно привело.

Это довольно дикая и захватывающая история, которая и по сей день активно обсуждается в уфологических кругах, но у которой очень мало фактов, подтверждающих ее реальность.

Известно, что проект "Гранж" действительно выпускал отчеты за номером 1-12 и известен его отчет за номером 14. Эти отчеты были рассекречены в свое время. Отчет №13 до сих пор остается засекречен и информация о том, что в нем содержится описание страшного увечья тела сержанта ВВС, известно лишь через инсайдера по имени Уильям Купер.

Купер утверждал, что он лично отвечал за анализ аннотированной версии отчета №13 в начале 1970-х годов, и позже именно он публиковал опубликовал этот отчет для военных. Эти заявления были частично подтверждены бывшим капитаном Зеленых Беретов по имени Уильям Инглиш, который также утверждает, что видел таинственный отчет №13 и читал информацию из него.

Лишь эти два человека настаивают на том, что все это правда, но никогда не было ни официального подтверждения инцидента с Ловеттом, ни даже подтверждения или опровержения того, существует ли Отчет №13 или нет. В конце концов, это кажется невозможно узнать, и нам остается только гадать, что же произошло в этой удаленной пустыне, если вообще что-нибудь произошло.