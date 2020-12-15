 

СМИ: Даша Жукова и Ставрос Ниархос станут родителями

15.12.2020, 10:26, Разное

Вслед за приятной новостью в семействе Миддлтон-Мэттьюс следует другая – не менее радостная: ребенка ждет основательница музея “Гараж” Даша Жукова. Об этом эксклюзивно, ссылаясь на друзей Даши и ее супруга, миллиардера и наследника судостроительной компании Ставроса Ниархоса, сообщает издание Page Six. Для Жуковой будущий малыш станет третьим – она также воспитывает двоих детей от бывшего супруга Романа Абрамовича, а вот Ниархос станет отцом впервые.

Напомним, Даша и Ставрос зарегистрировали свои отношения в октябре 2019-го, а пышную свадьбу устроили позже – в январе этого года. Торжество прошло в специально возведенном шатре недалеко от главного лыжного трамплина Санкт-Морица Olympaschanze в присутствии сотен именитых гостей, в числе которых оказались принцесса Беатрис, актрисы Кейт Хадсон и Сара Фостер, модель Келли Сойер, дизайнеры Джейми Мизрахи и Джен Мейер и другие звезды.

Ставрос Ниархос и Даша Жукова с мэром Санкт-МоритцаКликните на фото для просмотра галереи

До официальной регистрации брака Дарья и Ставрос встречались два года – о романе пары впервые заговорили в 2017 году, после чего папарацци несколько раз снимали их вместе. В том же году Даша Жукова объявила о расставании с миллиардером Романом Абрамовичем. Бывшие супруги остались друзьями и продолжают совместно воспитывать общих детей. Что касается Ставроса, он около 7 лет встречался с моделью Джессикой Харт и, по слухам, планировал сделать ей предложение, но познакомился с Жуковой, и предложение получила она. 

Даша Жукова с дочкой Леей и мужем Ставросом Ниархосом



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