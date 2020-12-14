Артефакты, возрастом в десятки миллионов лет, из калифорнийской шахты

14.12.2020, 22:51, Разное

В глубинах Столовой горы в штате Калифорния (США), и других горах Сьерра-Невада, в 19 веке были найдены сотни неуместных артефактов, то есть рукотворных предметов, найденных в древних слоях, возрастом в десятки миллионов лет.

В середине девятнадцатого века шахтеры обнаружили сотни каменных рукотворных артефактов, а также человеческие скелеты, глубоко в горных туннелях Сьерра-Невада (Калифорния), во время добычи золота. Эти кости и артефакты были найдены в геологических слоях, относящихся к периоду эоцена, то есть около 33-55 миллионов лет.

Об этих находках сообщил научному миру доктор Джазайя Уитни, главный правительственный геолог Калифорнии, в своей книге "Золотоносные шахты Сьерра-Невады в Калифорнии", опубликованной Harvard University's Peabody Museum в 1880 году.

Однако на его книгу никто из серьезных ученых не обратил особого внимания, так как его датировки противоречили всем теориям происхождения человека.

Золотоискатели массово устремились в Калифорнию, когда в древних руслах рек в районе гор Сьерра-Невада в 1849 году было найдено золото. Пока одни выбирали более легкий путь добычи золота, занимаясь промывкой золотоносного песка, вторые начали "вгрызаться" в горные склоны, прокладывая длинные туннели внутри гор.

Вскоре вторые начали натыкаться на разнообразные предметы, которые были словно вмурованы в древнюю породу. Изредка им попадались и человеческие скелеты, но их было намного меньше, чем артефактов, коих насчитывалось сотни.

Уитни узнал об этих находках благодаря слухам и они очень заинтересовали его. Правда многие артефакты, найденные в поверхностных отложениях или во время гидротехнических работ, он отбрасывал как сомнительные, так как было невозможно точно подтвердить их возраст.

А вот те предметы, которые были найдены в более глубоких туннелях, можно было датировать с большой точностью. Уитни высчитал, что слои, в которых они были найдены, относится как минимум к плиоцену, что дает датировку в 5,3-2,5 миллиона лет. Этого уже слишком много для рукотворных инструментов на территории Америки, однако позже геологи пришли к выводу, что многие слои в указанном Уитни месте, относятся к эоцену, что дает датировку в 55-33 млн лет.

Многие из туннелей, в которых побывал Уитни, были проложены в так называемой Стволовой горе, которая находится в калифорнийском округе Туолумне. Здесь, чтобы достать до золотоносных слоев, необходимо пробиться через толстые слои базальтовой вулканической породы, называемой латитом.

Эта латитная "крышка" и была датирована геологами периодом эоцена, а многие шахтерские туннели, в которых были найдены артефакты, проходили на сотни футов ниже "крышки". То есть реальная датировка рукотворных артефактов может быть еще древнее.

Самым известной находкой Уитни считается так называемый Череп Калавераса, обнаруженный шахтером на глубине 130 футов. Когда череп попал в руки Уитни, он объявил его подлинным и пришел к выводу, что он пришел из эпохи плиоцена (5,3–1,8 млн лет назад).

При этом на вид череп выглядел очень современно, а человек современного типа появился на земле не ранее 200 тысяч лет назад.

Это его решение другие исследователи быстро раскритиковали, посчитав, что черепу максимум 1 тысяча лет. А позже и вовсе появились сообщения, что череп якобы намеренная подделка, созданная шахтерами, чтобы подшутить над ученым.

Среди неуместных артефактов Столовой горы также можно упомянуть пестик и округлую ступку. Они были обнаружены в 1877 году неким Дж. Хиллом в туннеле под латитной "крышкой" и также датированы эпохой эоцена – 33-55 млн лет.

Уильям Б. Холмс, антрополог из Смитсоновского института, так отозвался о книге Уитни:

"Если бы профессор Уитни полностью оценил историю эволюции человека в том виде, в каком она понимается сегодня, он бы не решился огласить сформулированные выводы, несмотря на внушительное количество свидетельств с которым он столкнулся".

Другими словами, если доказательства не соответствовали теории, их следовало отложить в сторону и больше о них не беседовать, что и произошло с находками Уитни.

Сегодня некоторые из артефактов, упомянутых Уитни, все еще находятся в Музее антропологии Фиби Херст Калифорнийского университета в Беркли. И к ним нет никакого особого интереса.