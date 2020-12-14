Светлана Бондарчук с мужем Сергеем Харченко, Мария Ивакова и другие на музыкально-гастрономическом бранче

14.12.2020, 17:24, Разное

Вчера в LEVELDVA при поддержке платформы Made for Bulleit прошел музыкально-гастрономический бранч, который посетили Светлана Бондарчук, Сергей Харченко, Наталья Максимова, Мария Ивакова, Катерина Шпица, Ян Гэ, Дмитрий Логинов, Илья Тютенков и другие.

Основная тема поздних обедов – “сочетание”, где вкус соединяется со звуком и атмосферой. За гастрономическую составляющую бранча в этот вечер отвечали шеф-повар Евгений Цыганов (Cameo) и бартендер Василий Марков (Made in China, Санкт-Петербург). За музыкальную атмосферу – резиденты комьюнити LevelDva: Ankobo + Kaboo, Filonov, George Toruridze.

Светлана Бондарчук и Наталья Максимова Среди гостей – Сергей Харченко и Светлана Бондарчук Мария Ивакова Катерина Шпица Ян Гэ Сергей Харченко Дмитрий Логинов Анна Бойко и Илья Тютенков Евгений Цыганов Василий Марков