Светлана Бондарчук с мужем Сергеем Харченко, Мария Ивакова и другие на музыкально-гастрономическом бранче
14.12.2020, 17:24, Разное
Вчера в LEVELDVA при поддержке платформы Made for Bulleit прошел музыкально-гастрономический бранч, который посетили Светлана Бондарчук, Сергей Харченко, Наталья Максимова, Мария Ивакова, Катерина Шпица, Ян Гэ, Дмитрий Логинов, Илья Тютенков и другие.
Основная тема поздних обедов – “сочетание”, где вкус соединяется со звуком и атмосферой. За гастрономическую составляющую бранча в этот вечер отвечали шеф-повар Евгений Цыганов (Cameo) и бартендер Василий Марков (Made in China, Санкт-Петербург). За музыкальную атмосферу – резиденты комьюнити LevelDva: Ankobo + Kaboo, Filonov, George Toruridze.
Светлана Бондарчук и Наталья МаксимоваСреди гостей – Сергей Харченко и Светлана БондарчукМария ИваковаКатерина ШпицаЯн ГэСергей ХарченкоДмитрий ЛогиновАнна Бойко и Илья ТютенковЕвгений Цыганов Василий Марков
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