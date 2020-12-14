В Рыбинске временно закрыли детский сад

14.12.2020, 17:12, Новости

Теги: ЖКХ, Образование, Происшествия

С 15 декабря детский сад №15 на улице Алябьева будет закрыт для посещений из-за аварийной ситуации на внутренних коммуникациях.

На выполнение ремонтных работ потребуется неделя. Воспитанников распределят по соседним дошкольным учреждениям – № 52 и № 93.

Авария произошла в раздевальной комнате, где под потолком находится разводка труб теплоснабжения. В результате водой залиты несколько помещений, в том числе спальня, пострадали шкафы с детской одеждой и кровати с постельными принадлежностями. Для того чтобы купировать протечку, здание полностью отключили от теплоснабжения.

– На момент аварии детей в раздевальной комнате не было. Сложившаяся ситуация не повлияет на режимные моменты сегодняшнего дня. Воспитанников накормят обедом и полдником. С завтрашнего дня детский сад будет закрыт для проведения ремонтных работ, – рассказали в департаменте образования.

Детский сад посещали 40 детей. Сейчас педагоги обзванивают родителей, информируя о ситуации.

– Мы предлагаем по возможности оставить ребёнка дома на эту неделю, если такой возможности нет, то временно предоставим места в соседних детских садах, – подчеркнули в департаменте.

Планируется, что провести ремонтные работы и просушить мягкий инвентарь успеют за неделю.

Пресс-служба администрации города Рыбинска