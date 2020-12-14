В Рыбинске временно закрыли детский сад
 

В Рыбинске временно закрыли детский сад

14.12.2020, 17:12, Новости
Теги: , ,

С 15 декабря детский сад №15 на улице Алябьева будет закрыт для посещений из-за аварийной ситуации на внутренних коммуникациях.

На выполнение ремонтных работ потребуется неделя. Воспитанников распределят по соседним дошкольным учреждениям – № 52 и № 93.

Авария произошла в раздевальной комнате, где под потолком находится разводка труб теплоснабжения. В результате водой залиты несколько помещений, в том числе спальня, пострадали шкафы с детской одеждой и кровати с постельными принадлежностями. Для того чтобы купировать протечку, здание полностью отключили от теплоснабжения.

– На момент аварии детей в раздевальной комнате не было. Сложившаяся ситуация не повлияет на режимные моменты сегодняшнего дня. Воспитанников накормят обедом и полдником. С завтрашнего дня детский сад будет закрыт для проведения ремонтных работ, – рассказали в департаменте образования.

Детский сад посещали 40 детей. Сейчас педагоги обзванивают родителей, информируя о ситуации.

– Мы предлагаем по возможности оставить ребёнка дома на эту неделю, если такой возможности нет, то временно предоставим места в соседних детских садах, – подчеркнули в департаменте.

Планируется, что провести ремонтные работы и просушить мягкий инвентарь успеют за неделю.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.12 / От коньков к ходьбе и лыжам

14.12 / Рыбинск. Криминальная хроника с 7 по 13 декабря

08.12 / Учиться надо, а не хайп ловить!

08.12 / Представители ПАО «ОДК-Сатурн» познакомили школьников с зелеными технологиями при создании и производстве газотурбинной техники

07.12 / Рыбинск. Криминальная хроника с 30 ноября по 6 декабря

03.12 / Пойду постреляю…

03.12 / Учащиеся «Кванториума» изготавливают необычные кормушки для птиц

30.11 / Рыбинск. Криминальная хроника с 23 по 29 ноября

30.11 / В Рыбинске поврежденные светофоры восстановят за счет виновной стороны

26.11 / Учащиеся школы № 17 участвуют в проекте «Решаем вместе!»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска