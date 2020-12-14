Скандалы: Мистер Вексельберг, отдайте миллиард!

14.12.2020, 16:12, Разное

Как Запад раскулачивает российских олигархов

Вот и ещё у одного российского миллиардера возникли проблемы там, где он хранил деньги: Виктор Вексельберг не смог вернуть доступ к своим активам в Швейцарии. Запад лихо стрижёт российских тучных овечек (чтобы не сказать хуже), но тем остаётся лишь жалобно блеять. О том, чтобы вернуть капиталы в Россию, даже речи не идёт.

Когда три года назад под западный пресс угодил Сулейман Керимов, нашим богатеям казалось, что это досадное исключение. Но Керимова не спасли ни связи во Франции, ни его миллиарды, ни даже статус сенатора. Французы вообще глумились над ним как хотели – увеличили сумму залога с 8 млн евро до 40 и лишь посмеялись над коллективным письмом, подписанным в поддержку Керимова 13 российскими кавалерами французского ордена Почётного легиона. Гоняли Керимова почём зря два с половиной года. Когда не удалось доказать, что его вилла на Лазурном Берегу приобретена на подставное лицо, предъявили новые обвинения – в уклонении от уплаты налогов после покупки нескольких вилл на мысе Антиб. Напрасно адвокаты Керимова рвали на себе брендовые рубахи, доказывая, что их подзащитному в судах не смогли предъявить ни одного внятного обвинения. Как ёрнически отметила пресса, «необоснованные претензии бывшего прокурора города Hиццы привели к санкциям в отношении Керимова со стороны управления по контролю за иностранными активами минфина США». Лишь в мае этого года Керимову удалось отбиться от всех нападок, и один Аллах в курсе, чего и сколько ему это стоило. Кто-то говорит – миллиард, кто-то – два.

Цена вопроса – триллион долларов

В самом деле, а почему бы Западу и не подоить чужую корову, забредающую с чужого пастбища? Вымя-то у неё отросло – будь здоров! Андерс Аслунд, сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне и бывший советник российского правительства, имел возможность это вымя тщательно измерить:

«С 1990 года из России был вывезен на Запад 1 трлн долларов. Сейчас в среднем вывозится 30–40 миллиардов долларов каждый год».

Российские воротилы не настроены хранить деньги дома, опасаясь, что дома их обильную шерсть состригут. Зато Запад им мнится вполне безопасным, хотя стригут их пока исключительно там, а не дома. Но если бы наши воротилы умели читать и понимать прочитанное, они бы, возможно, могли предсказывать будущее – своё собственное, во всяком случае. Вот, к примеру, что они могли бы прочитать в свежем докладе Атлантического совета:

«Эти деньги (российских миллиардеров. – Ред.) могут представлять серьёзную угрозу национальной безопасности США, поскольку они могут быть использованы и направлены Кремлём на шпионаж, терроризм, промышленный шпионаж, подкуп, политическое манипулирование, дезинформацию и на выполнение других подрывных задач».

Если так, то желание Запада прибрать к рукам российские деньги вполне объяснимо.

Не понял намёков и миллиардер Олег Дерипаска, хотя его, говорят, предупреждали чуть ли не на самом верху. Итог тем не менее оказался плачевен – год назад адвокат миллиардера Эрик Феррари заявил, что с апреля 2018 года – всего за полтора года! – бизнесмен потерял 81% своего состояния.

«Даже те компании, где Дерипаска сохраняет право собственности или контроль, сталкиваются с финансовым крахом, так как банки отказываются про­длевать им займы, поставщики расторгают контракты, а парт­нёры прекращают дальнейшие сделки», – цитирует РБК судебные документы.

Немаловажный момент: Дерипаска лишился значительной части активов, которые он вынужден был уступить американцам, но при этом он до сих пор фигурирует в западных санкционных списках. В 2018 году «Форбс» оценивал состояние Дерипаски в 6,7 млрд долларов, нынче же от него осталось меньше половины – 3 миллиарда. Уполовинили! А в мировом рейтинге миллиардеров Дерипаску «уронили» с 248-го места на 908-е!

Теперь, похоже, подошла очередь Вексельберга. «Форбс» пишет, что после введения новых санкций США швейцарские банки заблокировали на счетах российского бизнесмена более миллиарда долларов. До Дерипаски, конечно, пока далеко, но лиха беда начало. Журнал оценивает состояние Вексельберга в 10,5 млрд, так что Западу есть где разгуляться. А давление лишь нарастает – проигранный накануне суд фактически перекрыл Вексельбергу доступ к швейцарским активам. Надёжные швейцарские банки, говорите? Вот только надёжны они явно не для всех в равной мере. Не верите – поинтересуйтесь при случае у Вексельберга. При этом совсем уж замечательно, что швейцарский банк Julius Baer, выступавший ответчиком по иску, отказывает олигарху в доступе к его же активам (номинированным в долларах ценным бумагам) из-за санкций США! Наши, мол, ручки – вот они, мы ни при чём.

«Это варварство в XXI веке! – горячится Вексельберг. – Столкнувшись с такими нечеловеческими проблемами, принимать такие решения!»

Да какое там варварство! Гуляет чужая корова, а вымя у неё – во! Подоили, и только!

На Западе лучше знают, сколько в России миллиардеров

Казалось бы, после третьей истории с похожим финалом пора сделать какие-то выводы. Сопоставив сюжеты. Наивно полагать, что на Западе не знают о вывезенных тобой из России деньгах – ещё как знают, вон, Аслунд заговорил об этом открытым текстом. Ещё более наивно рассчитывать, что Запад не погреет рук у чужого огня. Как там у Ильфа с Петровым в «Золотом телёнке» – помните, Остап Бендер прислал подпольному миллионеру Корейко книжку «Капиталистические акулы» с подчёркнутой красным карандашом цитатой: «Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путём»? Ну так чего церемониться?!

Тем более что на Западе о состояниях российских Корейко знают намного больше, чем у нас. Наши-то черпают знания в основном из налоговых деклараций, а потом пресса сообщает, что-де в Думе у нас – 15 богатеев, а в Совете Федерации – 10. И перечисляют поимённо – миллиардеры-единороссы Леонид Симановский, Сергей Веремеенко, Андрей Скоч, мультимиллионеры Александр Некрасов (коммунист, во дела!), Николай Борцов и Григорий Аникеев. И так далее. Но вот швейцарский банк Credit Suisse, публикуя ежегодный отчёт, поправляет. Больше, мол, в 2 раза больше! При этом у Credit Suisse вообще всё по полочкам, как в швейцарском банке, – и что на конец прошлого года в России было 246 тыс. долларовых миллионеров, причём 3 тыс. из них владели активами стоимостью более 50 миллионов. Знают, сколько на самом деле, а не по декларациям, богатых людей в правительстве, в Совете Федерации. Кто и где держит деньги, в какую страну наведывается в разгар пандемии на каком-нибудь малоприметном украинском бизнес-джете, чтобы пересчитать нажитое непосильным трудом. Им, иностранцам, это интересно. Странно другое – что этим, похоже, не слишком интересуются российские компетентные органы. Иначе списки богатых при власти могли бы быть вдвое длиннее. Как минимум вдвое.

Вот и выходит, что сакраментальная фраза Бжезинского – «Это ещё ваша элита или уже наша?» – актуальности ничуть не утратила. Как и прежде, российские богатеи предпочитают держать свои капиталы и семьи на Западе. Но ведь у кого деньги хранятся, тот нами и правит, разве нет? Штаты указали Дерипаске, как ему выйти из-под санкций, и он немедля взял под козырёк. Сказали – отдай, он и отдал. Но если нашими воротилами манипулирует Запад, а те в достаточной мере представлены во власти, что же выходит – Запад имеет возможность манипулировать российской властью? Или даже манипулирует ею?

Искусство принудительной дойки

Лет десять уже ведутся досужие разговоры, что пора бы верхушке вернуть всё на Родину. Да только воз и ныне там. Какие бы законы ни принимались, какие бы поправки в Конституцию ни вносились, в Россию по-прежнему скорее привезут все ядерные отходы мира, чем богатеи своих детей и свои капиталы. И даже системное раскулачивание их Западом не меняет ситуации – мол, пусть лучше Запад залезет в карман, чем Родина!

Всё вышесказанное касается не только российских богатеев. В равной мере «под Западом» ходит вся постсоветская элита. Тех, кто перестаёт быть лояльным, либо просто доят – безжалостно, до полного истощения вымени (пример – подавший в отставку из-за финансового скандала президент Литвы Роландас Паксас и аффилированные с ним литовские банки), либо доят, предварительно крепко примотав верёвкой (пример – украинский миллиардер Дмитрий Фирташ, фактически вынужденный несколько лет проживать в «добровольно-принудительной изоляции» в Австрии). Едва ли, покидая Украину на пару недель, Фирташ догадывался, какая судьба уготована ему его западными покровителями. А ведь всё делал так, как требовал Запад: и майдан в Киеве против Януковича оплатил, и все данные о реальных состояниях российских партнёров передал куда следует. И тем не менее седьмой год сидит в заточении – под домашним арестом. Периодически Фирташа доят, угрожая, что выдадут США. Был Фирташ миллиардером, одним из богатейших украинских граждан, а стал обычным миллионером. Кошелёк «похудел» вчетверо!

Теперь пример Фирташа маячит перед глазами Керимова, Дерипаски и Вексельберга – да и всех остальных. Не желаешь мошну распахнуть, гуляя на свободе, распахнёшь, сидя под домашним арестом! Ещё и радоваться будешь, что не в тюрьме!

Поразительно, но сегодня фактически повторяется история досоветской эпохи. Перед революцией российская элита тоже вывозила состояния, рассчитывая, что в западных закромах будет как-то надёжнее. Но Запад, как всегда, «кинул». А истории между тем приключались удивительные! Иркутский банкир Николай Второв (состояние в пересчёте на сегодняшний курс – 720 млн долларов) нипочём не хотел выводить свои деньги за границу даже после Октября 1917-го. По­дружился с новой властью. Но американские покровители «сибирского американца», как звали Второва, настаивали, чтобы он переправил все свои деньги в Штаты. В итоге Второва нашли убитым, в преступлении обвинили советскую власть, а деньги миллионера бесследно пропали.

Часть, правда, впоследствии всплыла в американских банках, но наследники не смогли получить ни цента. Кстати, в московском особняке Второва – Спасо-хаусе – разместилась резиденция американского посла. Совпадение?

А как вам такая история: незадолго до революции Азовско-Донской банк Бориса Каменки (личное состояние – по сегодняшним меркам 480 млн долларов, а банк – четвёртый в рейтинге коммерческий банк империи) заполучил контроль над парижским Банком Северных стран (Banque des pays du Nord). По такому случаю Каменка в 1918 году (вовремя!) уехал в Париж, где, как ему казалось, он без труда сохранит всё накопленное, тем паче что гарантии ему предоставило французское правительство. И что же? Фактически в парижском банке всё состояние Каменки оказалось заблокированным. Банкир, рассчитывая, что это какая-то досадная неувязка, консультировал французское правительство касательно средств российских воротил, выведенных за рубеж (а знал о них Каменка практически всё), создавал с другими богатыми и именитыми россиянами – Рябушинскими, Третьяковым, Гукасовым – разнообразные фонды, но своих денег, «запертых» в банке, он так и не увидел до конца дней. Мораль, казалось бы, проста: Запад тебя всегда «кинет». Что 100 лет назад, что сейчас. Но российской элите этого, похоже, не вдолбить.

В самом деле, ну где нынче держать накопления, если кругом – никаких гарантий? В Китае – тревожно, там и своих воротил то и дело обдирают как липку («Наша Версия» сообщала, как политбюро КПК «стрижёт» вышедших из доверия богатеев). В Эмиратах? Так у них тамошние элиты тоже держат свои миллиарды в Америке. Иначе как Дональд Трамп с ходу «убедил» Эмираты закупить американского оружия на 10 млрд долларов? Да потому, что аргументы нашлись – убедительнее некуда! Не купишь оружие – отберём по-плохому! Нет нынче надёжных сейфов, даже в Швейцарии. Но это ведь не повод хранить деньги дома, в России, не так ли?

Валентин Катасонов, экономист

– Что бы у нас ни предпринимали, какие бы ни создавали внутренние офшоры и какие бы ни объявляли налоговые амнистии, капиталы бегут из России. Чем дальше – тем больше: 25 млрд – в 2017 году, 63 млрд – в 2018-м. В прошлом году, по подсчётам Банка России, за границу «сбежали» 34,7 млрд – только за первые четыре месяца.

Дальше, видимо, считать не стали – иначе бы вылезли фантастические 112 млрд «сбежавших» на Запад денег. А рекорд был, напомню, в 2014-м – тогда за год вывезли порядка 152 миллиардов. Такое паническое бегство капиталов представляется иррациональным явлением – ведь у нас, кажется, строят капитализм и никакой угрозы капиталу не просматривается? Кстати, прошлым летом швейцарские банки заморозили вклады российских олигархов на 5,5 млрд долларов, но разве это остановило вывод денег в Швейцарию? Ничуть не бывало! А ведь было две амнистии капиталов, 2015–2016 годов и 2019-го. И Минфин отстаивает интересы олигархов. Но деньги продолжают уплывать. В чём тут дело?

По моему мнению, словосочетание «российский олигарх» является эвфемизмом. Правильнее этих господ называть «управляющими». Их командировали управлять российскими активами настоящие олигархи, большинство из которых физически находятся далеко от нашей страны. Я предпочитаю этих настоящих олигархов называть «хозяевами денег», поскольку они связаны с Федеральной резервной системой США. То, что нам со стороны кажется хаотическим и паническим бегством капитала, на самом деле его планомерный вывоз. Иногда вместе с капиталом в зарубежные юрисдикции может перемещаться и сам управляющий – вот как Михаил Прохоров, например. Раньше он числился как «российский олигарх», теперь его правильнее называть «американским олигархом». Или ещё вернее – «американским управляющим». Распутали финансовую цепочку Ходорковского, и оказалось, что конечный хозяин его состояния вовсе не сам Михаил Борисович, а Яков Ротшильд.

Санкции ужесточают, а капитал «бежит» – причём в те самые страны, которые вводят санкции. Чаще всего два конечных пункта назначения – США и Великобритания. Всю эту вакханалию можно прекратить в два счёта – было бы желание. Ввести запрет на свободное перемещение капитала через границу. Если этого не сделать, обескровливание российской экономики продолжится.

Руслан Горевой