YouTube запретят в России 1 февраля 2021 года

14.12.2020, 15:07, Разное

В понедельник, 14 декабря, в Госдуму был внесён законопроект о полном запрете доступа к YouTube на территории России. Он предусматривает не только блокировку сайта на территории РФ, но и штрафы за посещение сайта через VPN. Вместо американского видеохостинга депутаты предлагают создать российский аналог сайта. Ему предложили дать имя «Магнитофон. ру».

Запрет YouTube депутаты обосновывают «непатриотичностью» американского видеохостинга и постоянным удалением или маркированием российского новостного и аналитического контента. Несмотря на оплату штрафов владельцем хостинга — IT-гигантом Google, парламентарии не видят намерений американцев менять свою политику. Поэтому ими принято наиболее жёсткое решение — запрет YouTube с 1 февраля 2021 года.

«Эти мрази не хотят исполнять российское законодательство. Мы им можем выписывать эти штрафы 100 лет, а отечественный пользователь так и не увидит документальный фильм Александра Рогаткина о Беслане или «Вести недели» с Дмитрием Киселёвым. Фактически американская транснациональная корпорация говорит нам, что ей плевать на наше законодательство. Такое хамство нужно пресекать на корню, чтобы другим неповадно было. А если учесть, что у нас существуют отечественные хостинги и будут появляться новые, ведь для них освободится ниша на рынке, то горевать по YouTube мы точно не будем», — заявил заместитель председателя Государственной думы Пётр Толстой.

Некоторые российские провайдеры решили не дожидаться 1 февраля и принятия закона в третьем чтении и ограничили доступ к видеохостингу.