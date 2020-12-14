 

“Сочувствую его жертвам”: певица Sia поддержала FKA Twigs, обвинившую в насилии Шайю ЛаБафа

14.12.2020, 14:42, Разное

Несколько дней назад певица Талия Барнетт, более известная миру под сценическим псевдонимом FKA Twigs, подала в суд на актера Шайю ЛаБафа. По словам артистки, в то время, когда они встречались, актер применял к ней сексуальное и физическое насилие, стал причиной ее эмоциональных страданий и даже сознательно заразил ее венерическим заболеванием. Поддержать FKA Twigs решила и певица Sia, которая на своей странице в Twitter назвала ЛаБафа “паталогическим лжецом”.

SiaЯ тоже была эмоционально травмирована Шайей, патологическим лжецом, который втянул меня в адюльтер, утверждая, что он одинок. Я уверена, что он очень болен, и сочувствую ему и его жертвам. Просто знайте, если вы любите себя — берегите себя, держитесь подальше,- написала Sia, которая также адресовала слова поддержки FKA Twigs:

Это очень мужественно, горжусь тобой.

FKA TwigsВ 2015 году ЛаБаф снялся в клипе Sia на песню Elastic Heart. Позднее выяснилось, что Шайа был неравнодушен к Sia, параллельно с этим состоя в отношениях с Миа Гот. Что касается FKA Twigs и ЛаБафа, они познакомились во время работы над фильмом по биографии Шайи, сценарий к которому он написал сам. Официально о своих отношениях они объявили в конце сентября 2018 года, появившись под руку на красной дорожке San Sebastian Film Festival. Ради этого романа актер расстался с Гот спустя 6 лет отношений, но в 2020-м их снова заметили вместе – с обручальными кольцами на руках.

FKA Twigs и Шайа ЛаБафШайа ЛаБаф и Миа Гот



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