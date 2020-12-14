Любовник? Шаман? Сектант? – 5 распространённых мифов о Распутине

14.12.2020, 6:55, Разное

19 июля 1914 года, приближённый к семье Романовых и лично к Николаю II, Григорий Распутин пришёл в себя после попытки покушения.

Покушение на «старца» совершилось 29 июня (12 июля) 1914 года в селе Покровском. Распутина ударила ножом в живот и ранила Хиония Гусева, но он выжил благодаря стараниям врачей тюменской больницы. Во главе антираспутинского заговора стояли внук Николая I Николай Николаевич и русский политический деятель Михаил Родзянко. Из-за влияния на императорский дом против Распутина плелось много заговоров, которые впоследствии породили самые популярные мифы о нём.

Распутин и связь с императрицей Александрой Фёдоровной

В 1912 году бывший иеромонах Илиодор начал распространять через СМИ письма Александры Фёдоровны к Распутину провокационного характера. Появился слух о связи «старца» с царицей. Тем более слух подкреплялся многочисленными историями об успехе Распутина у женщин.

Так или иначе, подлинных доказательств этому вымыслу нет, и многие историки сходятся во мнении, что письма были подделкой. В том же году депутат Александр Гучков опубликовал письма царицы, которые говорят только о духовной привязанности Александры Фёдоровны: «Я только тогда душой покойна, отдыхаю, когда ты, учитель, сидишь около меня, а я целую руки твои и голову свою склоняю на твои блаженные плечи».

Распутин был монахом, священником

В 1893 году Распутин путешествовал по святым местам России и мира, общался с представителями духовенства, монахами и странниками. В 1903 году он приехал в Петербург, где также продолжил общение с представителями духовенства, и уже к 1904 году весь город проникся к нему: «Его считали если не святым, то, во всяком случае, великим подвижником. Кто создал ему такую славу и вывез из Сибири, я не знаю», – пишет князь Николай Жевахов.

Однако он никогда не имел церковного сана. Его дочь в 1919 году рассказывала, что Распутин хотел уйти в монастырь, но в итоге от этой мысли отказался: «Он говорил, что ему не по душе монастырская жизнь, что монахи не блюдут нравственности и что лучше спасаться в мире». Также председатель Госдумы Михаил Родзянко постоянно указывал Николаю II, что Распутин носит иерейский крест священника, хотя не имеет сана.

Распутин обладал сверхъестественными способностями

Сближение с императорской семьёй и лично с царицей произошло во многом из-за того, что Распутин помогал Александре Фёдоровне заботиться о сыне, страдавшем гемофилией.

Многие исследователи считают, что Распутин просто внушал мысль о выздоровлении как цесаревичу, так и его родным. Генетик Джон Холдейн отмечает, что с помощью гипнотических приёмов можно снять стресс у пациента и впоследствии вызвать сужение мелких сосудов, которое приведёт к уменьшению кровотечения.

Профессор Александр Коцюбинский считает, что Григорий Распутин постоянно говорил с цесаревичем Алексеем об улучшении состояния и успокаивал императорскую семью, чем и помогал преодолеть кризис.

Распутин входил в секту

«Старцу» приписывали членство в секте хлыстов, которые не признавали церковную обрядность, служили ночью с помощью самобичеваний и кружений, доводя себя до экстаза. Также члены секты проповедовали идею спасения через грех.

Сам Распутин отвергал связи с сектой: «Какой же я хлыст? Упаси господи. В церковь хожу, признаю все догматы, молюсь». В 1903 году Тобольская духовная консистория поручила расследовать сектантскую деятельность Распутина, но 29 ноября 1912 года дело было закрыто, поскольку доказательств о причастности к хлыстам за 9 лет так и не нашли.

Распутин был убит в результате английского заговора

В 2004 году BBC выпустила документальный фильм «Кто убил Распутина?», в котором авторство замысла убийства приписывается Великобритании. В картине отмечается, что из-за влияния Григория Распутина на Николая II и предложений заключить сепаратный мир с Германией разведывательная служба МИ 6 разработала план, который исполнили российские заговорщики.

Григорий Распутин был убит в ночь с 16 на 17 декабря 1916 года во дворце князя Юсупова. По некоторым данным, в числе заговорщиков был офицер британской разведки Освальд Рейнер и именно он произвёл последний выстрел из револьвера Webley.

Но сам Рейнер был в первую очередь другом Феликса Юсупова. Возможно, он был во дворце князя в ту ночь, но доказательств тому нет. Более того, вскрытие тела Григория Распутина в результате дало только одну пулю, и она не принадлежала револьверу Webley.