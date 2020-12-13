 

Правительство запускает программу продовольственных карточек

13.12.2020, 20:10, Разное

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о старте программы продовольственных карточек для бедных слоев населения.

Эта программа будет целиком финансироваться из федерального бюджета и должна сбалансировать уровень жизни пенсионеров, студентов, бюджетников и т. д.

— Мы долго совещались в Правительстве, стоит ли вводить продовольственные карточки, как это было в советское время. Однако последние данные от ритейлеров показывают, что люди стали покупать намного меньше продуктов. Из этого мы сделали вывод, что людям просто не хватает денег. Поэтому мы готовы поддержать людей, особенно в преддверии Нового года, — заявил Мишустин.

По его словам, программа будет действовать до 1 июня 2021 года, «таким образом люди смогут достойно отметить как новогодние праздники, так и 23 февраля, 8 марта и даже майские».

Правом на продовольственные карточки обладает любой совершеннолетний гражданин России, чей доход не превышает 15000 руб в месяц. Подать на получение карточки можно в любом МФЦ: достаточно предъявить паспорт, справку о доходах и справку об отсутствии иностранного гражданства. Анализ заявки занимает до 7 рабочих дней. В случае положительного решения выдаётся продовольственная карточка на 5000 руб в месяц, которые можно потратить только на покупку продуктов отечественного производства в отечественных магазинах (их список будет обнародован на сайте Правительства России).

По подсчетам кабмина, продовольственными карточками воспользуются до 100 млн человек. Это потребует из федерального бюджета значительные средства, которые будут изысканы за счет перераспределения денег между другими социальными программами.

Политологи, опрошенные Интерсаксом, сходятся во мнении, что введение продовольственных карточек на двадцать первом году правления Владимира Путина свидетельствует о возросшей роли России на мировой арене, её геополитическом могуществе и военном превосходстве над всеми противниками, включая солдат НАТО.

ИА “Интерсакс”



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