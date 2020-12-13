В Минюсте представили робота для регистрации иноагентов

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13.12.2020, 19:03, Разное

Министерство юстиции России сообщило о начале автоматизации процесса признания физических и юридических лиц иностранными агентами. Как пояснили в ведомстве, принятые в последнее время Госдумой законы существенно увеличили нагрузку на сотрудников, так как расширили список лиц, подпадающих под критерии. В итоге если все юрлица и физлица будут добросовестно исполнять закон, то оформления в Минюсте им придётся ожидать по полгода, что создаст проблемы для их дальнейшей деятельности.

Из ситуации решили выйти путём ускорения процесса за счёт автоматизации и сокращении влияния человеческого фактора. Было принято решение обратиться к специалистам из Сколково. После нескольких месяцев работы лучшими отечественными учёными был разработан двоюродный брат робота Фёдора — Степан. В машину заложен все важнейшие законодательные акты страны: Конституция, Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и ряд отраслевых документов. Также Степан имеет при себе печать с реквизитами Минюста.

«Робот умеет читать и понимать прочитанное. В целом, чтобы оформить у него регистрацию в качестве иноагента заявителю потребуется не более пяти минут. Мы избежим очередей, а все НКО с иностранным капиталом или физические лица смогут незамедлительно продолжить свою деятельность в России», — пояснила замминистра Александра Афиногенова.

В Минюсте ожидают, что Степан сможет приступить к обязанностям с февраля 2021 года. В будущем чиновники рассчитывают увеличить количество роботов. Ожидается, что они смогут оказывать и другие услуги.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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