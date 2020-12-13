Явление Девы Марии в Междугорье

13.12.2020, 7:35, Разное

Явления Девы Марии во французском городе Лурде в 1858 году и в португальской деревне Фатима в 1917 году были официально признаны католической церковью как подлинные чудеса. Это сделало данные населённые пункты центрами паломничества со всего мира. Однако вроде бы аналогичные события, начавшиеся с 1981 года в местечке Междугорье и продолжающиеся по сей день, по какой-то причине не удостоились подобной чести со стороны Ватикана.

Междугорье, или Меджугорье — католическая область в Герцеговине, которая в силу Дейтонских соглашений отошла к мусульманской Боснии. Казалось бы, события, связанные с «явлениями» там Богоматери, должны были послужить хорошим аргументом в деле распространения христианской веры среди приверженцев ислама. Но до сих пор ни учёные, ни иерархи католической церкви не могут придти к единому выводу — что же происходит в Междугорье?

Первый визит

Всё началось 24 июня 1981 года, когда две юные боснийки, Иванка Иванкович и Мирьяна Драгицевич, отправились на холм Криница (Крница). Там они с удивлением обнаружили фигуру «прекрасной молодой женщины с младенцем на руках», от которой исходил сильный свет. Испуганные девушки вернулись в деревню, чтобы позвать на холм подругу, — в итоге они втроём стали свидетельницами странной незнакомки в платье «не нашей эпохи».

Когда впоследствии приходской священник попросил их описать увиденное для составления портрета, то вышло, что на холме им явилась одетая в голубовато-серое платье женщина примерно 18-20 лет с глазами цвета «небесной синевы», «угольно-чёрными» ресницами, короной в виде венца из 12 звёзд и ступнями, скрытыми в «парившем над землёй облаке». Незнакомка якобы ласково поманила девушек к себе, но они неподвижно стояли на месте до тех пор, пока явление не исчезло.

На следующий день все повторилось. Теперь Иванка и Мирьяна позвали на холм взрослых. Они, в отличие от детей, увидели лишь три яркие вспышки света. Которые, к слову, были видны в соседних деревнях, расположенных за несколько километров от Междугорья. Набравшись храбрости, Иванка Иванкович первой установила контакт с «Богоматерью», спросив, как на небе поживает её мама. «Хорошо», — ответила ей незнакомка, пообещав затем являться снова и снова. Примечательно, что взрослые не видели её — лишь наблюдали за тем, как дети в восторге общаются с кем-то, уставившись в одну точку и не реагируя на зов родителей.

Иванка продолжила общаться с «Девой Марией» в последующие дни. Для начала опрыскала явление святой водой, на что оно отреагировало лишь усмешкой. Затем Богоматерь назвала причину своего появления — «хочу объединить вас, потому что вы все едино верующие». «Едино верующих» к тому моменту собралось уже 15 тысяч во главе с приходским священником Йозефом Зовко, который скептически относился к словам прихожан о явлениях Богоматери.

Что это было?

29 июня последовала реакция югославских властей. Холм Криница был оцеплен военными, которые не пропускали ни один из автобусов в Междугорье. Иванку с Мирьяной в принудительном порядке отвезли в психиатрическую лечебницу — где, впрочем, у них не нашли никаких умственных расстройств. Людям запретили устраивать любые религиозные мероприятия вне стен церкви, а с отцом Зовко была проведена особая «профилактическая беседа».

Вскоре для школы, в которой учились девушки — свидетельницы Богоматери, устроили экскурсию в соседний город, организовав все так, чтобы они не попали в Междугорье в момент явлений Богоматери. Но та, по рассказам очевидцев, явилась к ним прямо в автобус — водитель был вынужден съехать на обочину от нестерпимого света, бившего в лобовое стекло. Выйдя из автобуса, школьники тут же приступили к молитве.

Складывалась ситуация, при которой Дева Мария являлась лишь детям, в то время как взрослые видели только необычные вспышки света, принимаемые многими за визиты НЛО. В начале августа вся округа стала свидетелем «пляски Солнца» — того же явления, что сопровождало Богоматерь в Фатиме, когда небесное светило словно бы сходило со своей орбиты, то приближаясь, то отдаляясь от земли. В сентябре из оцепленного холма Криница вдруг вырвался видимый всеми столб пламени, который держался в течение 15 минут, — хотя потом на месте пожарища не было найдено ни единой обугленной травинки. Также на некоторое время исчезал крест, установленный до Второй мировой войны на соседнем холме Крыжевач.

Между тем дети продолжали видеть Богоматерь, которая стала «приходить» к ним во время молитв в церкви. Поздно вечером, когда они оставались в запертом здании для чтения молитвы-розария, внезапно наступал момент, когда ребята вставали в шеренгу и смотрели в одну стену — точнее, в то, что явно находилось за её пределами. Одна из свидетельниц объясняла: «Когда Божия Матерь приходит, стены исчезают, все барьеры исчезают без следа, бесконечное райское пространство открывается перед нами, и из его центра появляется Она, окружённая невыразимо прекрасным светом».

Арест отца Зовко, которого тогда считали инспиратором «явлений Богоматери», ни к чему не привёл.

Рынок отреагировал

Между тем слава о Междугорье распространялась уже за пределами Югославии. Спустя несколько месяцев после первого явления Девы Марии о происходящем стали появляться газетные заметки, что дало доступ к необходимому количеству информации учёным со всего мира. В Междугорье устремились паломники, которых не останавливали никакие запреты властей.

Всё это время высшие структуры Римско-католической церкви даже на уровне боснийского епископата хранили молчание. Даже Иоанн Павел II, чьё внимание к государствам социалистического лагеря являлось общеизвестным, воздерживался от высказываний по поводу происходящего в Междугорье — явления Девы Марии, к слову, продолжаются там и по сей день. Составлено расписание регулярных молитв, которые приходятся на время обычного «пришествия Богоматери», происходящего ориентировочно в четыре часа дня. Если данное событие — а видят его далеко не все, — происходит, то молитва прерывается, а «слышащие» передают собравшимся очередное послание Богородицы.

В 2010 году папой Бенедиктом XVI была созвана внутренняя комиссия по расследованию явлений Девы Марии в Междугорье. Её работа, впрочем, долгое время буксовала — ей удивительным образом не удавалось собрать достаточное количество свидетельств от очевидцев данного «чуда», а также фактов позитивных изменений в жизни тех, кто своими глазами увидел явление Богоматери. Сменивший понтифика папа Франциск распустил прежний состав комиссии и назначил новый — его работа пошла куда быстрее.

Уже в 2015 году на одной из месс папа римский подверг неожиданной критике происходящее в Междугорье. «Что это за провидцы, которые нам сегодня сообщают, что Богородица нам завтра в 4 часа обнародует своё послание? Это не является христианской идентичностью. Последним словом Божьим является Иисус Христос, и никто после Него. Богородица не отправляет миссионеров», — сказал понтифик.

Даже спустя столько лет официальная позиция католической церкви к событиям в Междугорье остаётся очень настороженной. Всем боснийским епархиям, включая местную, запрещено использовать данную область как признанное место паломничества — в связи с этим все мероприятия, не поощряемые церковью, организовываются исключительно добровольцами-волонтёрами. Само же Междугорье, ранее невзрачное провинциальное местечко, значительно развилось после притока туристов — теперь это не деревня, а настоящий город, полный торгующих религиозной символикой магазинов, тянущихся вдоль улиц на многие сотни метров. Свято место пусто не бывает, как говорят местные жители, — которые, к слову, никогда не комментируют «явления Богоматери». Ведь любое неосторожное мнение может пошатнуть их шаткое финансовое благополучие, которое не сбили ни гражданская война Югославии, ни отсутствие признания «чуда Междугорья» официальным Ватиканом.