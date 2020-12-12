Власти Нидерландов обязали родителей ежегодно отчитываться перед государством, почему их несовершеннолетние дети еще не сменили пол

12.12.2020, 14:37, Разное

В Нидерландах с 1 января 2021 года все гетеросексуальные семьи будут обязаны ежегодно подавать отчёт государству в случае, если ни один из детей в семье не сменил пол или не совершил каминг-аут. Согласно принятому закону «О мерах по расширению инклюзивности общества», и родители, и государство обязаны заботиться о том, чтобы подрастающее поколение имело свободу половой идентификации и не подвергалось пагубному влиянию сторонников традиционной семьи (согласно популярному в голландских СМИ неофициальному термину – «гетерофашистов»).

Документ необходимо будет заполнять и подавать не позже 1 августа, чтобы к началу нового учебного года школьные психологи успели подготовиться и знали, в отношении каких детей необходимо проводить усиленные меры по просвещению. Родителям потребуется заполнить форму в отношении каждого из детей в возрасте до 16 лет, который ещё не запланировал смену пола. В ней 12 страниц будет занимать опросник, а ещё 2 страницы потребуется заполнить вручную и указать там, почему, с точки зрения родителя №1 и родителя №2, их отпрыск не желает менять пол или делать каминг-аут, и какие меры следует предпринять, чтобы повлиять на него. Наконец, вместе с подачей отчёта голландцам настоятельно посоветуют сделать пожертвование в пользу меньшинств или письменно объяснить, что финансовое положение семьи не позволяет ей заниматься благотворительностью (потребуется справка от социальных служб, подтверждающая, что составители отчёта бедствуют).

Семьи, в которых хотя бы один ребёнок принадлежит к ЛГБТ-сообществу или уже участвует в Национальной программе половой коррекции населения, ничего заполнять не должны – их данные содержатся в электронных базах социальных служб и они считаются благонадёжными априори. Остальные же, в случае несвоевременной подачи отчёта или отказа это делать, могут столкнуться с лишением родительских прав.