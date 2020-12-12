 

Коммунисты требуют привить Ленина от коронавируса

12.12.2020, 9:37, Разное

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов остался недоволен планом вакцинации москвичей, предложенном мэром столицы Сергеем Собяниным. Главного коммуниста страны не устроило отсутствие среди участников процедуры вождя мирового пролетариата — Владимира Ленина.

«Ленин — это наше национальное достояние. Даже капиталисты зарабатывают на нём деньги в бюджет Москвы. Что будет, если Ильич заболеет коронавирусом и, упаси Господи, умрёт? Мы опять откатимся в девятнадцатый век. Тем более, КПРФ подавала заявку в мэрию, где всё чётко расписано. Владимиру Ильичу 150 лет. Он старейший житель Москвы и входит в группу риска. Как можно было ему отказать? Для этого нет юридических оснований. Я уж не говорю, что Ленин всё это время соблюдал все рекомендации — носил маску, соблюдал самоизоляцию. А отказ его привить — это преступление, которое не простят нам потомки», — заявил Зюганов.

В КПРФ отметили, что в случае бездействия московских властей обратятся в суд и будут добиваться проведения инъекции вакциной «Спутник V». Также в политсиле рассматривают вариант вывезти тело Ленина из мавзолея и привезти его на пункт вакцинации. Ещё одной стратегией поведения коммунистов Зюганов назвал массовые митинги и одиночные пикеты возле мэрии Москвы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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