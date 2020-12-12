 

Летающий дракон существует!

12.12.2020, 7:05, Разное

Полетать на таком дракончике смогла бы разве что Дюймовочка. Но это обстоятельство – отнюдь не повод для того, чтобы сходу разочароваться в удивительном существе, украшающем собой природу Юго-Восточной Азии.

Летучие драконы (Draco) – это древесные ящерицы, относящиеся к подсемейству афроаравийских агам. В настоящее время в земном мире насчитывается около 30 видов этих рептилий.

Основным и ключевым отличием от всех прочих близких родственников являются именно «крылья» драконов, а точнее – кожные складки, расположенные по бокам и поддерживаемые ложными ребрами. Расправляя эти перепонки, Draco совершают планирующие полеты между деревьями, преодолевая таким образом расстояния более 20 метров. У самцов, помимо этого, имеется на горле еще одна складка, которая, выдвигаясь вперед, служит дракону стабилизатором. В качестве руля выступает тонкий длинный (до 12 см) хвост. Общая длина взрослой особи дакончика достигает 21 см.

Вся жизнь летучих драконов проходит в древесных кронах, на землю по собственной воле они не спускаются никогда. В местах, где леса отсутствуют, кров этим маленьким ящерам дают культурные деревья, в частности гевея.

Летающие драконы являются абсолютно безобидными существами, при этом они необычайно красиво окрашены: цветовая гамма, без всякого преувеличения, содержит все цвета радуги, при этом в целом окраска остается маскировочной(!), делая дракончиков настоящими невидимками в густой тропической листве.

Пищей крылатых ящериц являются взрослые насекомые, а также их личинки. Бабочек и жуков дракоша отлично ловит на лету, у личинок же и вовсе нет шансов спастись. В свою очередь, врагами ящерок являются птицы и древесные змеи.

Подобно большинству рептилий, Draco размножается, откладывая яйца. В качестве укрытий для них он использует трещины древесной коры. Несколько недель спустя из яиц вылупляются крошечные дракончики, уже способные летать и вести самостоятельную жизнь.

Вот такой он, летучий ящер джунглей, трогательное чудо природы, дракон, вызывающий вместо страха улыбку умиления…



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