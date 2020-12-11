Мошенники похитили с карты Грефа 15 тысяч рублей

11.12.2020, 19:37, Разное

Кибермошенники продолжают с успехом снимать деньги с банковских карт граждан.

Очередной эпизод случился 11 декабря в Москве. Как сообщается в оперативной сводке столичного ГУ МВД, в пятницу в полицию обратился гражданин Греф Г.О. 1964 года рождения.

Он рассказал, что днем получил в мессенджере сообщение от неизвестного отправителя, содержавшее фишинговую ссылку и кликнул ее по невнимательности. Через некоторое время с его банковской карты пропали 15 тысяч рублей.

– В настоящее время по данному факту проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и установление причастных к нему лиц. Следственной частью СУ УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации», — рассказали в пресс-службе столичной полиции.