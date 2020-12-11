 

Сергей и Софья Капковы, Ольга Слуцкер и другие на перформансе Центральной балетной школы

11.12.2020, 17:46, Разное

Учеников ЦБШ в их первом выходе на большую сцену поддержали артисты Большого театра: прима-балерины Большого театра – Екатерина Шипулина, Мария Александрова и Анастасия Сташкевич, а также премьеры Большого театра – Владислав Лантратов, Александр Волчков и Вячеслав Лопатин. Поддержать юных артистов также пришли Денис Мацуев, Сергей и Софья Капковы, Ольга Слуцкер, Оксана Бондаренко и Владимир Цыганов, Сергей Харченко, Полина Киценко и многие другие.

Софья КапковаОльга СлуцкерДенис МацуевЕкатерина ШипулинаХудожественный руководитель ЦБШ Екатерина Шипулина, находившаяся в этот вечер на большой сцене с детьми, прошла вместе главной героиней новогоднего перформанса юной девочкой Евой (в роли Евы – Евангелина Ямова), мечтающей стать балериной, весь путь – от мечты до большой сцены. Режиссером-постановщиком перформанса выступила заслуженная артистка России Анастасия Яценко – програмный директор фестиваля и куратор Конкурса молодых хореографов Международного фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva.

Перформанс Центральной балетной школыКоманда Центральной балетной школы и артисты Большого театраОксана БондаренкоВладимир ЦыгановПолина КиценкоСергей Харченко



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