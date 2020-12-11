В Марий Эл чупакабра уничтожила кур и кроликов, оставив крошечные дырочки на шее

11.12.2020, 13:31, Разное

Неопознанное существо напало на четыре хозяйства в поселке Алексеевский республики Марий Эл. Животное напало на кур и кроликов, убив несколько десятков животных. Оно совсем не тронуло тушки, оставив лишь крошечные дырочки на шее.

Давненько из российских регионов не поступало новостей о нападении странных существ на сельскохозяйственных животных. Точнее, подобные происшествия случались регулярно, но как правило выяснялось, что под обликом предполагаемой "чупакабры" скрывались собаки, лисы, хорьки или иные местные хищники.

Однако недавний случай в республике Марий Эр напугал всю округу. О нем в конце ноября 2020 года сообщила местная газета "Вестник Района". Случилось это в поселке Алексеевский.

Журналисты выяснили, что от нападения непонятного хищника пострадали не менее четырех домов, в которых были необычным образом убиты десятки кур и кроликов. Тушки животных не были даже частично съедены, то есть выглядели совершенно нетронутыми, а единственные раны на теле выглядели как две маленькие дырочки в области шеи.

"Как следы от укуса вампира", – пишут журналисты.

По словам одного из пострадавших селян, своих кроликов он держал в маленьком сооружении с двумя ярусами, стоявшем во дворе дом. С одной стороны клетка была закрыта поликарбонатом, с другой сеткой. И хищнику удалось каким-то образом проникнуть в клетку через поликарботат, причем он не прогрыз его, а словно "отодвинул в сторону".

В клетке находилось 15 кроликов, из которых 4 детеныша, убиты были 13 кроликов – все крольчата и 9 взрослых. У всех лишь дырочки в районе шеи. Когда хозяин нашел кроликов, они лежали в лужах крови, которая вытекла из дырочек. Двух взрослых кроликов мужчина нашел живыми, но сильно испуганными.

"Хорошо, что днём раньше часть кроликов я перенёс в хлев, они все остались целы и невредимы. Запоры там прочные. Но хищник пытался попасть и туда. Об этом свидетельствуют следы от когтей в нижнем правом углу двери", – рассказал пострадавший журналистам.

Идентифицировать нападающего хищника не удалось, снега в то время было совсем мало и следы напавшего существа не были обнаружены. Некоторые из местных жителей винят во всем чупакабру.