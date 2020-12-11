Светлана Бондарчук с мужем Сергеем Харченко, Никита Пресняков с женой Аленой и другие на открытии бутика в Москве

11.12.2020, 13:16, Разное

В московском торговом центре “Авиапарк” открылся магазин французского бренда The Kooples, основанного в 2008 году. Официальное мероприятие в честь этого события посетили Никита и Алена Пресняковы, которые довольно редко выходят в свет, Сюзанна Варнина, которая появилась на мероприятии без своего мужа Романа, тем самым подогрев слухи о том, что они больше не вместе, Ясмина Муратович, Дарья Костромитина и Ник Юрьев и другие.

Никита и Алена Пресняковы Сюзанна Варнина Ясмина Муратович Урсула Ким Дарья Костромитина и Ник ЮрьевВечером в Remy Kitchen Bakery состоялся дружеский ужин в честь открытия, на который пришли Светлана Бондарчук и Сергей Харченко, Наталья Максимова, Оксана Бондаренко, Алина Цыганова, Александра Ревенко, Илона Столье и другие.

Волшебный ужин с друзьями. Любимые. Немного Франции в Москве, – написала об ужине Наталья Максимова, которая живет на два города – между Москвой и Парижем.

Александра Ревенко, Наталья Максимова, Светлана Бондарчук, Оксана Бондаренко Алина Цыганова, Александра Ревенко, Оксана Бондаренко Илона Столье, Евгений Заболотный и Галина Мазаева Александра Ревенко Наталья Максимова, Светлана Бондарчук Евгения Милова и Григорий Туманов Галина Мазаева и Илона Столье Оксана Бондаренко Лука Зарьков